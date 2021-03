‘Laporta had Koeman nooit gehaald; Barça-preses wijst topkandidaat aan’

Vrijdag, 12 maart 2021 om 13:10 • Rian Rosendaal

Julian Nagelsmann is in de optiek van de nieuwe voorzitter Joan Laporta de ideale toekomstige trainer van Barcelona, zo weet de Spaanse sportjournalist Manu Carreño te melden in in het radioprogramma El Larguero van Cadena SER. Laporta heeft niets tegen de aanwezigheid van Ronald Koeman als trainer, maar voor de lange termijn lijkt de huidige coach van RB Leipzig een duidelijke voorkeur te hebben in Barcelona-kringen.

Laporta had Koeman niet binnengehaald als preses van de Catalaanse grootmacht, zo klinkt het. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal werd vorig jaar door toenmalig voorzitter Josep Maria Bartomeu naar het Camp Nou gehaald, als opvolger van de ontslagen Quique Setién. Laatstgenoemde trainer moest het veld ruimen na de smadelijke 2-8 nederlaag tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. Mocht Koeman de landstitel en/of de Spaanse beker veroveren, dan verandert Laporta wellicht van mening. Voorlopig echter staat Nagelsmann bovenaan zijn wensenlijstje.

Het is afwachten of Laporta daadwerkelijk na dit seizoen afscheid neemt van Koeman. Kort na zijn winst bij de presidentsverkiezingen liet zich nog behoorlijk positief uit over de Nederlandse oefenmeester. "Ik beoordeel Koeman op de dingen die hij goed doet. En mij is ter ore gekomen dat ze in de kleedkamer heel blij met hem zijn, vooral omdat hij duidelijk zegt wat hij vindt en wat hij wil", zo klonk het in een interview met El Periódico. Daarnaast delen Laporta en Koeman het gedachtegoed van Johan Cruijff, die als speler en trainer uiterst succesvol was in Barcelona.

Nagelsmann is volgens BILD ook in beeld bij de Duitse voetbalbond, dat een opvolger zoekt van Joachim Löw. De huidige bondscoach heeft verklaard na het EK te zullen vertrekken. Naast de keuzeheer van Leipzig zijn Jürgen Klopp (Liverpool) en Hansi Flick (Bayern München) reeds genoemd bij die Mannschaft. Nagelsmann, die zijn ploeg deze week zag sneuvelen in de Champions League, vecht met Bayern om de Duitse titel. Leipzig staat momenteel slechts twee punten (55 om 53) achter de koploper uit München.