Seuntjens uitgekotst door Brigata Tifosi: ‘Zonder Ralf naar het eindstation!’

Vrijdag, 12 maart 2021 om 12:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:19

Er is grote woede bij de achterban van De Graafschap vanwege het aanstaande vertrek van Ralf Seuntjens richting NAC Breda. De supportersgroepering Brigata Tifosi eist zelfs dat de aanvaller per direct vertrekt bij De Superboeren. Met spandoeken en een open brief op de website maakt de verontwaardigde supportersgroep van De Graafschap zijn ongenoegen richting Seuntjens duidelijk.

Bij De Vijverberg is een spandoek opgehangen met de tekst 'Zonder Ralf naar het eindstation! Houdoe en bedankt!' Daarnaast is door Brigata Tifosi bij de brief over de spits als ludiek statement een treinkaart voor een enkele reis Doetinchem-Breda bijgevoegd. De gang van zaken van de afgelopen week bezorgt de achterban van de huidige nummer twee in de Eredivisie een zeer slecht gevoel. "Dat Ralf naast Bredanaar een NAC-supporter is, heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. En dat is natuurlijk ook prima, naast prof is hij net als ons ook supporter en liefhebber. Maar na de gebeurtenissen van de afgelopen dagen kunnen wij niets anders dan concluderen dat Ralf niet meer voor de volle honderd procent het De Graafschap-belang voor ogen heeft", zo luidt het oordeel van de supportersschare.

De Brigata Tifosi vindt dat het tijd is om afscheid te nemen van Ralf Seuntjes na alle ophef rond zijn transfer naar directe concurrent NAC. Begrijpelijk? pic.twitter.com/DGZ47p4ANJ — In de Hekken (@indehekken) March 12, 2021

"En dan houdt het op. We kunnen onderweg naar de Eredivisie geen spelers gebruiken die op lange termijn meer baat hebben bij promotie van een andere club, hoeveel toegevoegde waarde zij ook hebben (gehad)", voegt Brigata Tifosi daar in duidelijke bewoordigen aan toe. "Onze omgang met Ralf leert dat hij altijd eerlijk is en recht door zee, daar hebben we hem ook altijd om gewaardeerd. Zo eerlijk als hij is, zo eerlijk zijn wij ook. Voor ons geldt dan ook: het was een mooi anderhalf jaar Ralf, bedankt voor jouw bijdrage hierin, maar hier scheiden onze wegen. Er ligt een enkeltje naar Breda voor je klaar." Seuntjens tekende woensdag een tweejarig contract bij NAC, dat in het verleden al eens probeerde om de boomlange spits binnen te halen.

Er is door de supportersgroepering tevens een brief geschreven richting de technische staf, spelersgroep en dagelijks bestuur van De Graafschap met het verzoek om de samenwerking met Seuntjens per direct stop te zetten. "Het kan onmogelijk zo zijn dat notabene onze aanvoerder, één individu, onze promotiekansen in gevaar brengt", zo luidt de aanklacht. "Pak jullie verantwoordelijkheid en zet Ralf buitenspel. Door dat te doen, elimineren we niet alleen een mogelijk risico op ons einddoel (Eredivisie), maar veel belangrijker nog: onze geloofwaardigheid komt niet in het geding. Eén van de belangrijkste kernwaarden binnen onze club! Daarom doen wij wat jullie gelijk hadden moeten doen: Ralf voorzien van een enkeltje Breda. Ben jij al met je kop bij je volgende club? Wegwezen! Zonder Ralf naar het eindstation. Houdoe en ‘bedankt’!", krijgt de leiding van De Graafschap als dringend advies mee.

Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp reageert vrijdag bij Omroep Gelderland op de protesten van de aanhang van de club. "We kennen het standpunt van de supporters. We respecteren ook de protestactie, maar we zijn het in dit geval niet met ze eens. Maar dat hoeft ook niet altijd", zo benadrukt de bestuurder. Ostendorp is overigens al langer op de hoogte van de boosheid van de fans richting Seuntjens. "De trainer gaat over de opstelling. Wij hebben als club alle vertrouwen in Seuntjens en geven hem dat vertrouwen ook. Ik heb zojuist gebeld met de voorzitter van de Brigata Tifosi en hem gezegd dat we hun boodschap aan Mike Snoei, onze trainer, zullen overbrengen." Snoei nam de naar NAC vertrekkende Seuntjens eerder deze week al de aanvoerdersband af.