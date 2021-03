Tadic sleept door glansrol bij Ajax UEFA-nominatie in de wacht

Vrijdag, 12 maart 2021 om 11:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:42

Dusan Tadic is door de UEFA geselecteerd in de categorie 'Speler van de Week' in de Europa League. De aanvaller ontvangt de nominatie voor zijn sterke optreden tegen Young Boys (3-0) van donderdagavond. Tadic had een belangrijk aandeel in de openingstreffer van Davy Klaassen en de aanvoerder tekende zelf voor de 2-0 van Ajax. In blessuretijd bepaalde Brian Brobbey de eindstand in de Johan Cruijff ArenA op 3-0.

De concurrentie voor Tadic is evenwel behoorlijk fors. Harry Kane was donderdagavond met twee doelpunten wederom de grote held van Tottenham in de thuiswedstrijd tegen Dinamo Zagreb (2-0). De Engelse aanvaller werd in de tweede helft naar de kant gehaald door manager José Mourinho en na de wissel hield Kane een ijszak op zijn knie, waardoor er al snel werd gerept over een serieuze blessure, Mourinho benadrukte na afloop echter dat de topschutter normaal gesproken op tijd fit is voor de derby met Arsenal van zondagmiddag.

De UEFA heeft tevens plaats voor Lorenzo Pellegrini op de shortlist. De middenvelder tekende donderdag voor het openingsdoelpunt van AS Roma in de ontmoeting met het altijd stugge Shakhtar Donetsk (3-0). De laatste nominatie ging naar Roberto Soldado, die met Granada bezig is aan een zeer indrukwekkend seizoen in de Europa League. De inmiddels 35-jarige spits was een kwartier voor tijd verantwoordelijk voor het tweede doelpunt in het thuisduel met Molde FK (2-0). Op de website van de UEFA kan er worden gestemd op één van de vier genomineerden.