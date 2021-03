RB Leipzig meldt komst Brobbey: ‘Hij heeft bij Ajax het bewijs geleverd’

Vrijdag, 12 maart 2021 om 11:10 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:17

RB Leipzig heeft de komst van Brian Brobbey vrijdagochtend bevestigd. De nummer twee van de Bundesliga meldt via de officiële kanalen dat de aanvaller een vierjarig contract is overeengekomen, dat vanaf de zomer ingaat. Hij verlaat Ajax na dit seizoen transfervrij.

"Leipzig is een mooie club en is bezig aan een geweldig seizoen", zegt Brobbey op de website van zijn nieuwe club. "Julian Nagelsmann is een jonge en heel goede trainer, van wie ik veel kan leren. Het team is stabiel en oogt als een eenheid. Ik zie ernaar uit om me bij de ploeg te voegen en wil uiteraard mijn bijdrage leveren aan het grote succes van de club."

Het artikel gaat verder onder de video Klaassen heeft vertrekkende Brobbey gewaarschuwd: 'Bij Ajax krijg je meer kansen' Meer videos

Sportief directeur Markus Krösche noemt Brobbey een 'jonge, veelzijdige en vastberaden' speler, die goed past bij Leipzig. "Hij heeft bij Ajax het bewijs geleverd dat hij ook op het grote podium in Europa kan presteren. We zijn dolblij dat Brian ervoor heeft gekozen hierheen te komen. Hij had aanbiedingen van topclubs in Europa. We zullen veel plezier aan hem beleven."

Ajax maakte begin februari bekend dat Brobbey zijn aflopende contract niet wilde verlengen en dus voor een transfer stond. Vrijwel direct viel de naam van Leipzig als potentiële nieuwe werkgever. Ajax bleef achter de schermen pogingen ondernemen om Brobbey te laten bijtekenen, maar inmiddels is dus duidelijk dat de koploper van de Eredivisie achter het net vist.