Sergio Ramos prijst Haaland en Mbappé en spreekt voorkeur uit

Vrijdag, 12 maart 2021 om 10:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:41

Sergio Ramos ziet Erling Braut Haaland en Kylian Mbappé graag allebei naar Real Madrid, al weet de centrumverdediger ook heel goed dat dit geen realistische wens is. Als de aanvoerder van de Koninklijke een keuze zou moeten maken, dan heeft het binnenhalen van de topschutter van Borussia Dortmund zijn voorkeur. Ramos benadrukt echter dat Mbappé bij Paris Saint-Germain laat zien dat hij nu al een absolute topspeler is.

"Ik zie beide aanvallers graag naar Real komen", stelt Ramos in een uitgebreid gesprek met de bekende Spaanse streamer Ibai Llanos op Twitch. Om er vervolgens duidelijk aan toe te voegen: "Maar als we er toch maar eentje kunnen halen, dan denk ik dat het op dit moment makkelijker is om Haaland aan te trekken." Het boegbeeld van Real geeft vervolgens aan dat hij Mbappé ook heel hoog heeft zitten en Ramos vergelijkt de begeerde sterspeler van PSG zelfs met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

Haaland vs. Mbappé: Nieuwe rivaliteit in de Champions League

Volgens verschillende buitenlandse media heeft Haaland een voorkeur voor Real, al wordt de Noorse aanvaller ook nadrukkelijk in verband gebracht met een avontuur in de Premier League. Door een ontsnappingsclausule zou hij Dortmund in 2022 voor 75 miljoen euro kunnen verlaten. Ook over de toekomst van Mbappé wordt veel gesproken. Het is nog maar de vraag of de Franse spits zijn tot 2022 contract in Parijs uitdient, al werkt de PSG-leiding achter de schermen hard aan een nieuw contract voor Mbappé.

Ramos grijpt het interview met Llanos aan om ook zijn eigen toekomst te bespreken. De routinier beschikt over een aflopend contract en er is nog steeds geen akkoord bereikt met de Real-leiding over een nieuwe verbintenis. "Mocht ik vertrekken, dan wil ik dat met een zuiver geweten doen. Ik verdien het om hier door de voordeur weg te gaan. Ik hoop dat de supporters mijn inzet voor deze club op waarde weten te schatten", aldus Ramos, die verder geen details wil prijsgeven over de besprekingen met het bestuur van de huidige nummer drie in LaLiga.

Mocht Ramos deze zomer na zestien seizoenen trouwe dienst daadwerkelijk vertrekken bij Real, dan is het sowieso uitgesloten dat Barcelona zijn nieuwe werkgever wordt. "Spelers als Raúl, Iker Casillas en Ramos zullen simpelweg nooit bij Barcelona tekenen. Wij maken deel uit van het schild en het embleem van Real." Andersom zou de verdediger Lionel Messi, die eveneens over een aflopende verbintenis beschikt, met 'open armen' ontvangen bij de grootmacht uit Madrid.