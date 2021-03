Kökçü droomt van Özyakup-scenario: 'Goal tegen Oranje heel bijzonder''

Vrijdag, 12 maart 2021 om 09:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:39

Orkun Kökçü erkent dat hij als jonge speler (20) gebaat is van hulp en tips van mensen die de voetbalwereld heel goed kennen. De middenvelder vindt een kritische benadering juist prettig en in dat kader kijkt oud-speler Saïd Boutahar geregeld naar zaken die beter kunnen. Kökçü laat zich daarnaast graag adviseren door trainer Dick Advocaat over voetbaltechnische zaken.

"Saïd Boutahar kijkt bijvoorbeeld nadrukkelijk met mij mee", verklaart Kökçü vrijdag in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad. "Hij was ooit een groot talent bij Feyenoord, maar de laatste stap in De Kuip zetten bleek te lastig. Hij wijst mij op valkuilen, op momenten die gaan komen die heel belangrijk voor mij kunnen zijn. Maar binnen Feyenoord lopen ook genoeg mensen rond die daar op letten. Onze trainer bijvoorbeeld", verwijst de jonge middenvelder naar zijn goede band met Advocaat, die bezig is aan zijn laatste maanden als coach van Feyenoord.

Het artikel gaat verder onder de video Scorende Kökçü bevrijd: 'Maar kritiek doet me weinig' Meer videos

Advocaat let naast zaken op technisch en tactisch vlak altijd naar de houding van spelers, zo benadrukt Kökçü. "Hij vond dat ik vorig seizoen zoveel plezier uitstraalde en dat het dit seizoen vaak leek alsof voetballen een verplichting was. Een vrolijke speler presteert beter dan een chagrijnige jongen, is het idee." De woorden van Advocaat maakten indruk op de nog redelijk onervaren Feyenoorder. "Daar ben ik over na gaan denken en mee aan de slag gegaan. Ja, ik zal hem straks nog missen als hij is gestopt als trainer. Hij is eerlijk en zegt waar het op staat."

Kökçü kijkt verder dan Feyenoord, want over enkele maanden begint het EK en de middenvelder hoopt vurig op een plek in de definitieve EK-selectie van Turkije. "Die kans is er zeker. Ik debuteerde vorig jaar tegen Kroatië, sindsdien is er voortdurend contact met de mensen van de Turkse voetbalbond", aldus de hoopvolle international, die hoopt op speeltijd tegen Oranje op 24 maart, als beide landen elkaar treffen in de kwalificatiecyclus van het WK in Qatar. "Dat zou heel speciaal zijn. Ik kan me nog een interland herinneren in Konya waar Oguzhan Özyakup scoorde voor Turkije tegen Nederland (in 2015, red.). Dat was heel bijzonder. Turkije heeft veel jonge spelers die in de grote competities zijn doorgebroken. We hebben een sterk elftal, maar Oranje natuurlijk ook", zo besluit Kökçü.