Driessen: ‘In Oranje is geen plaats voor een verdachte van een steekpartij’

Vrijdag, 12 maart 2021 om 07:58 • Laatste update: 08:10

Valentijn Driessen vindt het onbegrijpelijk dat Quincy Promes is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. In zijn column voor De Telegraaf schrijft hij vrijdag dat het volgens hem niet moet kunnen dat een speler die verdachte is in een strafzaak in aanmerking komt voor de Oranje-selectie. Daarnaast wijst Driessen naar het gebrek aan speeltijd van Promes de afgelopen maanden in dienst van Ajax, voordat hij de overstap maakte naar Spartak Moskou.

“Wat doet Quincy Promes in de voorselectie van Oranje?”, opent Driessen zijn column. “Houden de KNVB-directeuren Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma het nieuws niet bij? Heeft bondscoach Frank de Boer sinds de laatste interland op 18 november 2020 in en tegen Polen onder een steen geleefd?” In december werd Promes opgepakt als verdachte van een steekpartij vorige zomer. Na verhoor werd hij vrijgelaten, maar nog altijd is hij verdachte in de zaak. Het is vooralsnog onduidelijk wanneer de zaak dient bij de rechtbank. Eerder deze maand werd bekend dat het slachtoffer van het steekincident beslag heeft laten leggen op een deel van een villa van Promes.

“Met Promes’ uitverkiezing staan Gudde en Hoogma toe dat De Boer aanvaller Promes eventueel opstelt in het Nederlands elftal, eind deze maand tegen Turkije, Letland en Gibraltar. Op welk moreel kompas varen deze drie KNVB-afgevaardigden? Met de selectie van Promes lopen zij weg voor hun verantwoordelijkheid”, vervolgt Driessen, die het niet vindt kunnen dat een speler Nederland vertegenwoordigt in Oranje terwijl hij in hetzelfde land wordt verdacht van een geweldsmisdrijf. Driessen vindt dat de KNVB een statement had moeten maken waarom het ongepast is om als voetbalbond Promes op te nemen in het Nederlands elftal. “Het Nederlands elftal is een visitekaartje van heel Nederland en daarin is geen plaats voor een verdachte van een steekpartij.”

“Bij Gudde, Hoogma en De Boer ontbreekt in deze ieder gevoel van verhouding, fatsoen en beschaving. En reken erop dat advocaat Gerard Spong van Promes deze selectie voor Oranje door de KNVB zal aanwenden in de rechtszaal”, vervolgt Driessen, die benadrukt dat De Boer ook weinig sportieve redenen heeft om Promes op te nemen in de voorselectie. “Hij was uit vorm, zijn basisplaats bij Ajax half januari kwijtgeraakt en kwam tot zondag voor het laatst op 31 januari in actie.” Promes kwam vorig weekend in actie namens Spartak Moskou tegen FK Krasnodar (6-1). Hij was goed voor een doelpunt en een assist.

Dat Ajax een beroep bleef doen op Promes is volgens Driessen te billijken, daar de aanvaller onder contract stond bij de Amsterdammers. Driessen stelt dat het onwenselijk is voor de KNVB om een verdachte van een geweldsmisdrijf het nationale team te laten vertegenwoordigen. “Hoewel onschuldig tot het tegendeel is bewezen”, schrijft hij. Op vrijdag 19 maart maakt de bondscoach zijn definitieve selectie bekend voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije (24 maart), Letland (27 maart) en Gibraltar (30 maart). “Daar mag Promes niet bij zijn zolang hij niet is vrijgesproken. Kwestie van beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”