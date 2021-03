Ajax maakt diepe indruk: ‘De volgende triomftocht is ingezet’

Vrijdag, 12 maart 2021 om 07:22 • Yanick Vos • Laatste update: 08:11

Ajax was donderdagavond in de achtste finales van de Europa League veel te sterk voor Young Boys en won verdiend met 3-0. De ploeg van trainer Erik ten Hag reist volgende week met een riante voorsprong af naar Bern, waar kwalificatie voor de kwartfinales afgedwongen kan worden. De Nederlandse kranten zijn zeer te spreken over het spel dat Ajax in de Johan Cruijff ArenA liet zien. “Het lijkt erop dat Ajax zichzelf om het jaar op de Europese voetbalkaart zet”, zo klinkt het in het wedstrijdverslag van De Telegraaf.

Journalist Mike Verweij verwijst naar de Europa League-finale van 2017 en een plek bij de laatste vier in de Champions League in 2019. “Het uitstekende elftal van Erik ten Hag speelde Young Boys overhoop (3-0) en staat in 2021 met anderhalf been in de kwartfinale van de Europa League”, schrijft hij. “Tijdens het Europa League-treffen gierde de wind rond de dichte Johan Cruijff ArenA. Van de aangekondigde Zwitserse storm was geen sprake. De onbedreigde koploper van de Super League werd door de geconcentreerd spelende Amsterdammers tot een zeer matige ploeg gedegradeerd. Het enige verwijt dat Ten Hag zijn spelers halverwege moest maken, was dat zij niet riant aan de leiding gingen.” Ajax kwam sterk uit de startblokken, maar liet diverse kansen liggen om de score te openen. Halverwege stond het daardoor nog 0-0.

Erik ten Hag verdedigt Edson Álvarez: 'Dan heb je geen respect'

In de tweede helft scoorde Ajax drie keer via Davy Klaassen, Dusan Tadic en invaller Brian Brobbey. “De fans van Ajax zouden kunnen overwegen een handtekeningenactie te beginnen om Brobbey in Amsterdam te houden. De negentienjarige spits is de eerste Ajax-speler sinds Dennis Rommedahl in het seizoen 2009/10, die als invaller in twee Europese duels scoort. Twee keer tegen Lille, bij PSV en nu dus weer was het product van de eigen opleiding goud waard”, meldt de krant. “Marc Overmars (directeur voetbalzaken, red.) vloog onlangs nog naar Monaco om met Brobbeys zaakwaarnemer Mino Raiola nogmaals over contractverlenging te praten en te voorkomen dat het talent komende zomer transfervrij de Johan Cruijff ArenA uitloopt.” Inmiddels lijkt Brobbey niet meer te houden. De Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano meldde donderdagavond dat de spits een mondeling akkoord heeft bereikt met RB Leipzig.

Volgens het Algemeen Dagblad staat Ajax al met één been in de kwartfinale van de Europa League. “De Zwitserse kampioen Young Boys fungeerde negentig minuten als speelbal. Met de 3-0 zege bewees Ajax het Nederlandse voetbal een grote dienst”, verwijst de krant naar de coëfficiëntenranglijst, waarop de zevende plaats is ingenomen ten koste van Rusland. “Vijf jaar geleden bezetten 'we' nog de veertiende plek. De opmars en de verbeterde entreebewijzen voor Nederland in Europa vloeien grotendeels voort uit Ajax' succesvolle campagnes in 2017 en 2019. Wie de ambitieuze club gisteren korte metten met Young Boys zag maken, kan zich nauwelijks aan de indruk onttrekken dat de volgende triomftocht door Europa is ingezet." Volgens de krant was het krachtsverschil met Young Boys voor rust niet groot, 'maar gigantisch'. "Ajax dreef de bezoekers tot wanhoop. Met veel positiewisselingen, met vlotte combinaties en met een enorme druk zonder bal. Dat Ajax risico's nam en met steeds meer spelers het vijandelijke doel bestormde, zei niet alleen iets over het vertrouwen in de ploeg, maar ook over de weerstand. Die was zo pover, dat je je afvroeg hoe Peter Bosz zich met Bayer Leverkusen in vredesnaam in Young Boys heeft kunnen verslikken.”

Drie spelers van Ajax steken erbovenuit in duel met Young Boys

Voetbalzone zag drie Ajacieden uitblinken tegen Young Boys. Lees artikel

Ajax heeft zich dankzij de ruime overwinning volgens de Volkskrant al officieus geplaatst voor de volgende ronde. Verslaggever Willem Vissers zag vanaf de perstribune een groot krachtsverschil tussen beide ploegen. “Het was alsof een vaardige tennisser het opnam tegen een opponent met veel minder techniek, die allemaal pisballetjes terugslaat en dankzij een ijzeren conditie op elke bal rent. Maar vaak zwicht de mindere dan uiteindelijk toch, gewoon omdat het niet meer te belopen valt, want de bal is altijd sneller dan de mens.” In het verslag wordt Young Boys omschreven als een ploeg die voetbalt naar ‘de mode van het huidige voetbal’: “Compact, weinig werkelijke interesse in langdurig balbezit, soms als blok naar voren schuiven door handig druk zetten, proberen de bal te veroveren en zo snel mogelijk tot een doelpoging komen. Fysiek sterk ook. Ze kunnen allemaal lopen, behalve oude bekende Miralem Sulejmani dan, eens de duurste Ajacied aller tijden, die een helft meedeed. Hij oogde slanker dan een jaar of tien geleden in zijn Ajax-tijd, maar hij rende een beetje stram en zijn passes misten zuiverheid.”

Waar bovengenoemde kranten het krachtsverschil tussen Ajax en Young Boys benadrukken, zag het NRC dat de Amsterdammers het een uur lang lastig hadden met de ploeg van trainer Gerardo Seoane. “De Zwitserse kampioen hield de rijen lange tijd gesloten, donderdagavond in de Johan Cruijff Arena. Maar toen Davy Klaassen na ruim een uur spelen de score eindelijk had geopend, hielp Ajax zichzelf alsnog aan een even ruime als verdiende overwinning”, zo klinkt het. “Ajax viel aan in een laag tempo. Aanvaller Antony had al na vijf minuten de score moeten openen voor de Amsterdammers, maar hij stuitte op doelman Guillaume Faivre. Ook Ryan Gravenberch was dichtbij een doelpunt. Het was aan het slordige spel van Ajax te wijten dat Young Boys ongeschonden de rust haalde. Terwijl Ajax kansen creëerde, wisten de Zwitsers nauwelijks gevaar te stichten voor het doel van Maarten Stekelenburg.”