Ten Hag is niet gediend van kritische vraag: ‘Dan heb je geen enkel respect’

Donderdag, 11 maart 2021 om 23:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:03

Edson Álvarez behoorde donderdagavond tot een van de uitblinkers bij Ajax, dat overtuigend won van Young Boys (3-0). De Mexicaanse middenvelder was in de wedstrijd goed voor liefst negentien onderscheppingen, meer dan welke speler ook dit seizoen haalde in de Champions League of Europa League. Zijn trainer Erik ten Hag neemt het na afloop op de persconferentie opnieuw op voor Álvarez.

"Of hij de kritiek nu definitief heeft gelogenstraft? Het hele jaar al", zegt Ten Hag gedecideerd. "Je ziet hem een mooie ontwikkeling maken. Je ziet dat zijn zelfvertrouwen toeneemt. Hij is gewoon heel erg belangrijk." Ten Hag werd voorafgaand aan het duel kritisch bevraagd door Milan van Dongen van ESPN over Álvarez. Die vroeg onder meer of de verdedigende middenvelder wel genoeg voetballend vermogen heeft voor Ajax.

"Voor de wedstrijd vroegen ze kritisch aan mij: 'Hoort zo'n speler wel op het veld?'", herhaalt Ten Hag de vraag van Van Dongen in zijn eigen woorden. "Dan heb je geen enkel respect. Dan is het mooi: die eerste bal in de wedstrijd die hij gelijk diep speelde. Toen dacht ik: 'Nou, experts, kijk even mee.'" Op de persconferentie wordt Ten Hag ook gevraagd naar Brian Brobbey, die volgens Fabrizio Romano op het punt staat om te gaan tekenen bij RB Leipzig.

"Dat die jongen heel veel kwaliteiten heeft, dat is duidelijk", aldus Ten Hag, die dit zei op het moment dat het nieuws van Romano nog niet bekend was. "Ik hoop inderdaad dat hij zijn handtekening zet (bij Ajax, red.). We hebben er denk ik heel veel van gezegd, dat al die talenten die naar buitenland gaan, eigenlijk mislukt daar 95 procent van. Ik zou hem wensen om bij Ajax te blijven en met ons deze ontwikkeling verder te zetten. Voor het team, maar ook voor hemzelf. De kans op een mooie carrière is dan het grootst. Maar als hij anders kiest, dan respecteer ik dat. Maar dan nog zal ik tot het einde van het seizoen aan hem blijven werken, en hem blijven motiveren, te steunen en proberen te verbeteren."