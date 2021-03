Ajax-supporters willen spandoekenzee in De Kuip weg hebben bij bekerfinale

Donderdag, 11 maart 2021 om 23:04

De supporters van Feyenoord hebben er de afgelopen tijd voor gezorgd dat de stoeltjes van De Kuip bij thuiswedstrijden niet onbezet zijn. Op de tribunes zijn door de aanhang van de Rotterdammers bijna 45.000 spandoeken neergelegd als steunbetuiging. Deze actie dreigt echter richting de finale van de TOTO KNVB Beker tussen Ajax en Vitesse op 18 april een probleem op te leveren, want de supportersvereniging van de Amsterdammers wil de spandoeken tijdens dit duel weg hebben uit De Kuip.

Vrijwilligers hebben er de afgelopen tijd voor gezorgd dat 44.000 stoeltjes van De Kuip bedekt zijn met spandoeken, waarmee het stadion (47.212 plekken) vrijwel volledig is uitverkocht. Feyenoord speelt dit seizoen in eigen stadion nog tegen FC Emmen, Fortuna Sittard, Vitesse, Ajax en RKC Waalwijk. De eerste twee thuiswedstrijden vinden voor de bekerfinale plaats, terwijl de laatste drie duels daarna afgewerkt worden. Als het aan de supportersvereniging van Ajax ligt, verdwijnen de spandoeken bij de eindstrijd in de TOTO KNVB Beker.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het is aan de KNVB om te beslissen, aangezien zij deze wedstrijd organiseren”, zo laat de supportersvereniging van Ajax weten aan het Algemeen Dagblad. “Wij vinden dat de finale op neutraal terrein in een neutrale omgeving gespeeld moet worden, dus zonder uitingen van derden - behalve de betrokken finalisten (Vitesse en Ajax), de organisator (KNVB) en haar sponsors. Dus zonder de huidige spandoeken in het stadion. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden samen met Ajax-supporters een sfeeractie te organiseren, op de aan ons toegewezen tribunedelen.”

“Wij huren de Kuip voor de bekerfinale van Stadion Feijenoord. Op dit moment wordt er nog over gesproken wat er gaat gebeuren met de spandoeken. Meer dan dat valt er nu nog niet over te zeggen”, stelt de KNVB in een reactie. De voetbalbond zou er op hopen dat er in het kader van de Fieldlab-experimenten toch publiek welkom is in De Kuip. Het Algemeen Dagblad schrijft dat er achter de schermen aan verschillende opties gewerkt wordt. Een van die opties is om de Feyenoord-spandoeken tijdelijk te laten verdwijnen door ze af te dekken met andere doeken. Volgens de voorwaarden moet De Kuip ‘neutraal’ worden opgeleverd voor de bekerfinale.

Voor Feyenoord-supporters is het weghalen van de doeken in ieder geval geen optie. “Dat zou echt een klap in het gezicht zijn van de vele vrijwilligers”, geeft Feyenoord-supporter Freek Verhulst te kennen. “Ik hoop van harte dat de KNVB wat coulance toont richting Feyenoord en dit prachtige initiatief laat in een bijzondere tijd waar de voetbalsupporters het toch al zo moeilijk hebben. Vergeet niet, na de bekerfinale hebben we hier ook nog de Klassieker. En die willen we met spandoeken zo lang supporters nog niet mogen komen.”