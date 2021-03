Jurriën Timber: ‘Daar had ik op school last van, nu niet meer zo snel’

Donderdag, 11 maart 2021 om 22:59 • Dominic Mostert

Jurriën Timber kijkt tevreden terug op zijn optreden in de wedstrijd tussen Ajax en Young Boys. De verdediger was op weinig fouten te betrappen en kreeg na afloop van RTL7 de vraag hoe hij als relatief onervaren speler zo eenvoudig overeind blijft. "Je weet als jonge jongen wat er gevraagd wordt bij Ajax, dus dan is het makkelijker meedoen", antwoordt Timber.

Van plankenkoorts heeft hij geen last, voegde hij lachend toe. "Nee, dat heb ik niet zo snel. Eerder op school, vroeger, dan op het veld", zei de verdediger, die centraal in de achterhoede begon en opschoof naar de rechtsbackpositie toen Devyne Rensch in de tweede helft werd gewisseld. Een favoriete plek heeft Timber wel. "Dat is wel centraal achterin. Maar ik kan ook op andere posities uit de voeten en dat is alleen maar lekker en fijn, denk ik."

"Ik kan overal achterin best goed meedoen. Ik denk dat ik mezelf nog kan verbeteren door wat rustiger in mijn hoofd te worden. Ik stress niet heel snel, maar het kan soms ook de verkeerde kant op gaan. Vandaag gebeurde dat gelukkig niet. Als we doen wat we moeten doen, kan het eigenlijk niet meer misgaan volgende week", concludeerde Timber, die sprak van een 'lekkere positie voor volgende week'. Ajax zal in Zwitserland een 3-0 voorsprong verdedigen in de return van de achtste finale van de Europa League.

"De winnaarsmentaliteit zit er lekker in. Elke wedstrijd proberen we te doen wat we moeten doen", verzekerde de negentienjarige jeugdexponent. "Teams hebben het lastig tegen ons. We pakken lekker door. Ik vond Young Boys vandaag niet slecht, maar wij waren vandaag heel goed. In de eerste helft hadden we moeite met scoren, maar in de tweede helft hebben we het goed afgemaakt."