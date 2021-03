Tottenham geeft prachtig thuismoyenne vervolg; Bergwijn en Bale tonen zich

Donderdag, 11 maart 2021 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:55

Tottenham Hotspur heeft geen fout gemaakt in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League. De manschappen van manager José Mourinho wonnen onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük dankzij twee doelpunten van Harry Kane overtuigend van Dinamo Zagreb: 2-0. Steven Bergwijn mocht voor het eerst in vier wedstrijden weer eens invallen bij the Spurs, die dit seizoen in Europees verband een prachtig thuismoyenne hebben van negentien doelpunten voor, nul tegen. In de andere wedstrijd zette AS Roma een gigantische stap richting de volgende ronde door met grote cijfers te winnen van Shakhtar Donetsk: 3-0.

Tottenham Hotspur - Dinamo Zagreb 2-0

Tottenham nam het initiatief vanaf het begin stevig in handen en wist in de 25ste minuut op voorsprong te komen. Erik Lamela dribbelde dreigend het strafschopgebied in, zette een tegenstander te kijk met een schijntrap en raakte met rechts de paal. De bal kwam fortuinlijk bij Harry Kane, die de bal voor het intikken had: 1-0. Dinamo werd in de eerste helft eenmaal gevaarlijk via een snelle tegenaanval. Luka Ivanusec legde op rechts de bal terug naar Bruno Petkovic, die vanbinnen het strafschopgebied doelman Hugo Lloris op zijn pad vond.

Steven Bergwijn krijgt een half uur van Jose Mourinho en scoort bijna met zijn eerste balcontact! Wat een heerlijke voorzet van Gareth Bale. ?? #rtl7 #totdzg #UEL pic.twitter.com/jeQY7FRum3 — VTBL ? (@vtbl) March 11, 2021

Een kwartier na rust kreeg Petkovic een nog grotere kans op de gelijkmaker, maar ditmaal raakte de spits van Dinamo het zijnet. Mourinho bracht vervolgens Gareth Bale en Bergwijn in het veld, die gezamenlijk meteen een prachtige kans creëerden. Bale zette met buitenkant links voor, waarna Bergwijn bij de tweede paal op doelman Dominik Livakovic stuitte. Enkele minuten later was het alsnog raak voor Tottenham. Kevin Theophile-Catherine werkte een lage voorzet van Serge Aurier dramatisch weg, waardoor Kane de gesmoorde bal van dichtbij binnenschoot: 2-0. Bale zag daarna nog een fraaie vrije trap van grote afstand worden overgetikt door Livakovic. In de blessuretijd legde Bergwijn nog een bal panklaar neer voor Bale, die bij de tweede paal rakelings naast tikte.

AS Roma - Shakhtar Donetsk 3-0

Met Rick Karsdorp in de basis en Henrikh Mkhitaryan als valse nummer negen vanwege fitheidsproblemen bij Edin Dzeko kwam Roma halverwege de eerste helft op voorsprong. Pedro stoomde op de helft van Shakhtar op en verzond een steekpass richting Lorenzo Pellegrini, die de bal behendig in de korte hoek schoof. Tot dat moment was Roma al enkele keren dreigend geweest, maar na de 1-0 zorgden Júnior Moraes van dichtbij bijna voor de gelijkmaker. Voor Roma vormde het uitvallen van Mkhitaryan een smet op de eerste helft: de aanvaller liep een kuitblessure op bij een poging om de bal over keeper Anatoliy Trubin te wippen en moest zich laten vervangen.

In de tweede helft oogde Roma slordiger en kwam Shakhtar beter voor de dag. Zo tekende Júnior Moraes halverwege de tweede helft bijna aan voor de 1-1, toen hij na fraai voorbereidend werk van Ismaily op doelman Pau López stuitte. Het was dan ook enigszins verrassend dat Roma de wedstrijd, en mogelijkerwijs het tweeluik, nog naar zich toetrok. Balverlies van Ismaily leidde zeventien minuten voor tijd tot een rappe omschakeling van de thuisploeg en invaller Stephan El Shaarawy fungeerde met een stift als eindstation. Enkele minuten later bepaalde Gianluca Mancini de eindstand, door raak te koppen na een door Bryan Cristante verlengde corner.