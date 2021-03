Arsenal komt grote fout van Leno in laatste tien minuten te boven

Donderdag, 11 maart 2021 om 22:51 • Chris Meijer

Arsenal heeft zichzelf een uitstekende uitgangspositie verschaft in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League tegen Olympiacos. The Gunners kwamen via Martin Ödegaard in de eerste helft al op voorsprong, maar zagen die voorsprong na rust verdwijnen door een grote fout van doelman Bernd Leno. Uiteindelijk boekte de ploeg van manager Mikel Arteta door doelpunten van Gabriel en Mohamed Elneny in de laatste tien minuten een 1-3 overwinning in Griekenland.

Olympiacos plaatste zich ten koste van PSV voor de achtste finale, terwijl Arsenal zich in de zestiende finale ontdeed van Benfica. The Gunners kregen in Griekenland al na drie minuten spelen een levensgrote kans op de voorsprong, toen Kieran Tierney Ödegaard bediende. De Noorse middenvelder schoot echter in kansrijke positie over. Ondanks dat Arsenal in de beginfase het initiatief had, kreeg ook Olympiacos al vroeg in het duel een grote kans. Na een fout van Ödegaard werd Bruma een doortocht geboden, maar het schot van de PSV-huurling ging recht op doelman Leno af.

Nadat Pierre-Emerick Aubameyang een kans onbenut had gelaten, kwam Arsenal met 34 minuten op de klok op voorsprong. Na slordig uitverdedigen van Olympiacos kwam Ödegaard op de rand van het strafschopgebied aan de bal en doelman José Sá had geen antwoord op de vernietigende uithaal die volgde: 0-1. Arsenal mocht van geluk spreken dat de stand voor rust niet al gelijkgetrokken werd. Geklungel van David Luiz bood Georgios Masouras een grote kans, maar de vleugelaanvaller schoot wild over.

In minuut 58 leidde dergelijk geklungel alsnog tot een tegendoelpunt van Arsenal. Dani Ceballos verloor de bal na een beroerde pass van doelman Leno, waarna Youssef El-Arabi de bal oppikte en vanaf de rand van het strafschopgebied raak schoot. Niet lang daarna had El-Arabi ook zijn tweede van de avond op zijn schoen, maar na een fraaie aanval plaatste hij de bal naast de paal. Uiteindelijk slaagde Arsenal er in de laatste tijd minuten toch nog in om de wedstrijd naar zich toe te trekken.

Na een kort genomen hoekschop leverde Willian de bal af voor het doel, waar Gabriel Magalhães de bal in de verre hoek kopte. Ondanks dat er bij Olympiacos felle protesten waren vanwege een vermeende overtreding van de Arsenal-verdediger, besloot de VAR niet in te grijpen. Uiteindelijk zorgde de ingevallen Elneny ervoor dat Arsenal de return in het Emirates Stadium met een uitermate comfortabele uitgangspositie tegemoet kan. De Egyptische middenvelder schoot vanaf twintig meter raak in de rechterbenedenhoek, waar Sá de bal alleen nog kon toucheren.