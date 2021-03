ESPN licht reactie na wissel bij Ajax uit: ‘Hij houdt zich goed in’

Donderdag, 11 maart 2021 om 21:55 • Laatste update: 22:00

Antony werd donderdagavond tijdens de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League tussen Ajax en Young Boys (3-0) andermaal voortijdig naar de kant gehaald. Kenneth Perez haalt in de studio van ESPN aan dat de 21-jarige aanvaller voor de 20e keer in 29 officiële wedstrijden gewisseld werd. De analist en collega Kees Kwakman komen tot de conclusie dat dit invloed kan hebben op het spel van Antony.

Presentator Jan Joost van Gangelen confronteert Perez met het feit dat hij in zijn tijd bij FC Twente ook geregeld naar de kant werd gehaald door toenmalig trainer Steve McClaren. “Zelfs toen ik oud en slecht was, was ik nog steeds kwaad als ik na zestig minuten door Steve McClaren gewisseld werd”, zegt Perez. “Ik was oud en Antony is nog jong, maar het gaat wel in je hoofd zitten. Ik wist gewoon dat wanneer de zestig minuten gepasseerd waren, ik niet drie goals had gemaakt en het qua inhoud lastig werd, dat ik gewisseld werd.”

“Daar was ik vijf tot tien minuten daarvoor ook al mee bezig, van: pff, daar gaan we weer. Dat is bij hem ook, want hij is in 20 van de 29 wedstrijden voor de 75e minuut gewisseld. Wanneer komt de ruimte en vermoeidheid bij de tegenstander? In die fase, ja”, gaat de analist verder. Antony werd tegen Young Boys na 68 minuten naar de kant gehaald voor Oussama Idrissi. “Dat kan echt vervelend zijn. Je ziet het ook aan zijn reactie, hij houdt zich goed in.”

De reactie van Antony na zijn wissel.

“Ondanks dat hij niet optimaal speelde, kan dat wel doorwerken”, zo haakt Kwakman in. “Het is ook lastig voor Ten Hag. Aanvallers worden vaker gewisseld. Ten Hag zei al dat Idrissi het goed doet. Tadic wordt doorgaans niet gewisseld, al raakt hij naar mijn idee ook niet vermoeid richting de negentigste minuut.”