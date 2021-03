Kwakman geniet van uitblinker Ajax: ‘Bij ons had hij dat niveau nog niet’

Donderdag, 11 maart 2021 om 21:47 • Dominic Mostert

Kees Kwakman genoot donderdagavond van het optreden van Dusan Tadic tegen Young Boys (3-0). De aanvoerder van Ajax nam de 2-0 voor zijn rekening en speelde over het geheel een sterke wedstrijd, merkte Kwakman op in de studio van ESPN. Met name het voorbereidend werk dat Tadic verrichtte voor ploeggenoten kan rekenen op de goedkeuring van de analist.

Tadic creëerde vier kansen; alleen David Neres kon hem in dat opzicht bijbenen. Een van de door Tadic gecreëerde mogelijkheden was de 1-0 van Davy Klaassen. "Hoeveel hij creëert in een wedstrijd, hoe vaak hij medespelers ziet, die voorzetjes, die kapbewegingen...", somde Kwakman op. "Vandaag voelde hij zich helemaal als een vis in het water, omdat hij zich kon laten inzakken en Klaassen eroverheen dook. Die één-twee bij het doelpunt was ook een genot", doelde de analist op de combinatie tussen Tadic en Klaassen voorafgaand aan de 2-0.

Kwakman speelde in het seizoen 2010/11 samen met Tadic bij FC Groningen. Hij kan zich met name de wisselwerking tussen Tadic en de toenmalig linksback Fredrik Stenman nog goed herinneren. “Bij ons had hij dit niveau nog niet. Hij is wel afhankelijk van mensen om hem heen. Als hij bij ons de bal had, zei hij ook altijd: ‘Ga maar gewoon lopen.’ Je moet gewoon lopen, want die bal komt er. Met Stenman had hij een ongelooflijk goede klik. Die bleef maar rennen; Tadic zette zijn kont erin en gaf steeds die balletjes aan hem."

"Bij Ajax speelt hij nu met nog veel betere, lopende spelers. Dat past heel goed bij hem. Misschien past hij bij Ajax beter dan bij Southampton. Het niveau dat hij nu haalt, is buitencategorie", concludeerde de oud-middenvelder. Tadic werd in het rapport van Voetbalzone beoordeeld met een 7,5 en kreeg daarmee samen met Edson Álvarez en Nicolás Tagliafico het hoogste cijfer bij de Amsterdammers.

