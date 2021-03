Erik ten Hag: ‘Laat die jongen met rust, hij moet zich richten op het spel’

Donderdag, 11 maart 2021 om 21:47 • Jeroen van Poppel

Brian Brobbey was donderdagavond andermaal belangrijk voor Ajax als invaller. De negentienjarige spits prikte in zijn korte invalbeurt het derde doelpunt van de Amsterdammers binnen tegen Young Boys (3-0), waarmee een grote stap werd gezet richting de kwartfinale van de Europa League. Zijn trainer Erik ten Hag wil het na afloop niet meer hebben over de contractperikelen rond Brobbey.

Ten Hag geeft allereerst zijn ploeg als geheel complimenten. "Ik denk een hele goede wedstrijd, volledige dominantie", aldus de coach tegenover ESPN. "In de eerste helft niet vertaald in doelpunten. Maar in de eerste helft investeer je, en in de tweede helft maak je het af. Zeker aan het eind, want ik denk dat ze kapot waren. We zeiden vooraf: we moeten goed aan de bal zijn. En dat waren." Ten Hag rekent Ajax nog niet rijk voor de volgende ronde. "Je moet altijd voorzichtig zijn, maar het is natuurlijk een hele goede uitslag, Europees gezien. Vooraf zei ik: de nul is heel belangrijk in zo'n wedstrijd. Als je er dan drie maakt, dat is duidelijk."

Brobbey, de maker van de derde goal, heeft zoals bekend aangekondigd zijn aflopende contract niet te verlengen. Ten Hag wil niet zeggen of daar nog verandering in komt. "Als er nieuws is, dan komt dat wel, net als wij dat in februari gebracht hebben", zegt de oefenmeester. "Laat die jongen met rust. Hij moet zich richten op het spel, op beter worden, goals maken dus, maar ook alle andere facetten van het voetbal. Er is nog genoeg om aan te werken." Dat Brobbey steevast verkozen wordt boven Lassina Traoré, heeft volgens Ten Hag niks met de contractsituatie te maken. "De beste die speelt."

Kenneth Perez ziet in de studio van ESPN 'nieuw beleid' van Ajax in de manier waarop Ten Hag omgaat met de situatie van Brobbey. "Dat was een tijdje bij Ajax, en wel bij meerdere clubs: niet verlengen, dan zat je op de bank", aldus Perez. "Ik vind dit logischer en normaler, omdat een speler het recht heeft om zijn contract niet te verlengen. Als een club het contract niet wil verlengen, kan een speler ook niet zeggen: 'Nou, dan speel ik niet meer.' Dat gebeurt toch ook niet?"

Ook Davy Klaassen wordt na afloop gevraagd of hij weleens probeert om Brobbey over te halen. "Elke dag zeg ik dat tegen hem", aldus de maker van de 1-0. "Natuurlijk. Vandaag laat hij ook weer zien dat we blij met hem zijn. Wat hij dan zegt? Dan krijg je nooit een antwoord natuurlijk. Ik snap ook wel dat hij daar niks over kan zeggen, maar wij willen allemaal gewoon dat hij blijft. Je ziet wat hij kan brengen. Ik denk dat het goed is voor hem als hij blijft, maar uiteindelijk is het zijn eigen keuze."

Tot slot verschijnt ook Brobbey zelf voor de camera. Het valt verslaggever Milan van Dongen op dat de centrumspits steeds beter is gaan spelen, sinds bekend is dat hij zijn verbintenis niet verlengt. "Ik doe sowieso mijn best voor Ajax", zegt Brobbey. "Dat is wat ik moet doen, toch? Het gevoel is zeker weten nog goed. Het contact met de spelers is helemaal top. Ik kan goed met iedereen omgaan, dat is helemaal top. Het zit helemaal niet in mijn hoofd. Ik focus me gewoon op Ajax." Brobbey wil niet zeggen of er nog een mogelijkheid is dat hij blijft. "Ik heb liever dat we over de wedstrijd praten."