Ajax dendert over Young Boys heen en staat met één been in volgende ronde

Donderdag, 11 maart 2021 om 20:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:48

Ajax heeft donderdagavond zijn thuiswedstrijd in de achtste finale van de Europa League wonnen. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelde tegen Young Boys een uitstekende wedstrijd en beloonde zichzelf in de tweede helft met doelpunten van Davy Klaassen, Dusan Tadic en Brian Brobbey: 3-0. Daarmee verschaft Ajax zichzelf een uitstekende uitgangspositie voor de return volgende week donderdag in Bern.

Young Boys werd in de openingsfase overrompeld door Ajax. Antony had de Amsterdammers al in de vijfde minuut op voorsprong moeten schieten, maar mikte na een lage voorzet van David Neres op de voeten van Guillaume Faivre. Even later kopte Antony uit een voorzet van Dusan Tadic rakelings naast, terwijl Ryan Gravenberch na een onderschepping vanbinnen het strafschopgebied de vuisten van Faivre trof. Daarna was er nog een schietkans voor Neres, die het zijnet raakte.

Na de sprankelende start had Ajax het in het tweede deel van de tweede helft een stuk lastiger om openingen te vinden tegen de counterende Zwitsers, die vrijwel bij elke balveroveringen kozen voor een lange pass op de snelle spitsen. Tadic probeerde het nog wel uit de draai, maar zijn lage schot werd een makkelijke prooi voor Faivre. Ajax wist in de slotfase van de eerste helft geen uitgespeelde kansen te creëren, terwijl Young Boys de hele eerste helft geen schot op doel loste.

In de rust werd Miralem Sulejmani, die amper in het stuk voorkwam, naar de kant gehaald bij Young Boys, dat in de tweede helft iets aanvallender voor de dag kwam. Nicolás Tagliafico legde de bal na een voorzet van Dusan Tadic met het hoofd klaar voor Edson Álvarez, die met het hoofd verlengde en Faivre ternauwernood redding zag brengen. Een dreigende counter van Young Boys strandde vervolgens aan de overkant op het nippertje. Antony probeerde het met een schot vanaf de rand van de zestien en krulde de bal rakelings naast.

Ajax bleef het proberen en wist de Zwitserse muur in de 62ste minuut eindelijk te slechten. Davy Klaassen zette met een hakballetje de een-twee op met Tadic en kreeg de bal uit de kluts gelukkig mee. Vervolgens knalde de nummer tien van Ajax de bal uit de stuit in de kruising: 1-0. De Eredivisionist bleef daarna aandringen en zag Tadic eerst uit de volley naast mikken. In de 82ste minuut verdubbelde Ajax de voorsprong. Tagliafico onderschepte de bal diep op de helft van Young Boys, waarna Tadic met enig fortuin in balbezit kwam. De Serviër vond in alle rust de korte hoek: 2-0. Tadic zag daarna een stiftje van de lijn gehaald worden, maar invaller Brian Brobbey wist in blessuretijd wél te scoren. De spits kreeg een steekbal van Ryan Gravenberch en prikte de bal in de korte hoek: 3-0.