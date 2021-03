Ten Hag looft ‘heel belangrijke speler’: ‘Weet niet wat jullie allemaal willen’

Donderdag, 11 maart 2021 om 18:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:59

Erik ten Hag heeft het voorafgaand aan het treffen met Young Boys opnieuw opgenomen voor Edson Álvarez. De trainer van Ajax kreeg van ESPN-verslaggever Milan van Dongen wat prikkelende vragen over het voetballende vermogen van de Mexicaanse middenvelder. "Ik weet niet wat jullie allemaal willen, maar je kunt niet allemaal spelmakers hebben", reageerde Ten Hag voor de camera.

Ten Hag gaf aanvankelijk nog wel toe dat Álvarez beter kan. "Je kunt dat altijd ontwikkelen, maar het is zeker goed genoeg", aldus de coach. "Hij is een heel belangrijke speler voor ons. Organisatorisch, duelkracht, intercepties... Hij laat andere spelers beter spelen." Toen Van Dongen enigszins doorvroeg, was Ten Hag klaar met de vragen. "Ik weet niet wat jullie allemaal willen, maar je kunt niet allemaal spelmakers hebben. Daar moet je een bepaalde balans in vinden. Álvarez laat juist die spelmakers beter spelen."

Kees Kwakman gaf voorafgaand aan dat Young Boys te pakken is in the 'half spaces'. "Dat klopt wel", aldus Ten Hag. "Maar die moet je wel creëren. Daar ligt wel hun zwakte, maar het is niet zo makkelijk om daar te komen. Je moet heel goed aan de bal zijn, maar als je de rust aan de bal kunt vinden, dan kun je daar de ruimtes vinden. Het is wisselend bij hen: ze kunnen heel hoog druk zetten, maar ze kunnen ook heel laag staan. Die twee varianten kiezen ze, dat moet je goed inlezen. Als ze hoog druk zetten moet je de bal erachter leggen, als ze lager gaan staan moet je ruimtes gaan creëren.

Ten Hag werd ook gevraagd naar het grootste gevaar van de Zwiters. "Het gevaar is natuurlijk hun snelheid en er met heel veel spelers uitkomen. Dat kunnen ze op een hele directe manier doen. Ze kunnen met vier, vijf seconden aan de overkant zijn." Als vanzelfsprekend blijft Ten Hag de supporters missen. "Het is heel vervelend dat ze er niet bij kunnen zijn. Ze hunkeren er echt naar."