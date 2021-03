Ajax schiet Nederland naar plek zeven op ranking: dit zijn de voordelen

Donderdag, 11 maart 2021 om 20:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:13

Nederland heeft Rusland door de overwinning van Ajax tegen Young Boys ingehaald op de coëfficiëntenranglijst. Dat betekent dat Nederland voor het eerst sinds het seizoen 2005/06 op de zevende plaats gaat eindigen op de UEFA-ranking. Dat levert mogelijk een plek in pot 1 op in de Champions League voor de Eredivisie-kampioen van het seizoen 2021/22.

De verschillen tussen de zevende en achtste plek op de coëfficiëntenranglijst zijn miniem: de vijf Europese tickets die te verdienen zijn, blijven hetzelfde. Dat zijn: 1x groepsfase Champions League, 1x voorronde Champions League, 1x voorronde Europa League en 2x voorronde Conference League. Toch kan het Nederland op twee vlakken voordelen bieden dat de zevende plek nu is bereikt:

De coëfficiëntenranglijst per 11 maart 2021

LAND 20/21 PUNTEN ACTIEVE TEAMS 6. Portugal 9,200 (+0,2) 48,149 1/5 7. Nederland 8,400 (+0,4) 38,400 1/5 8. Rusland 4,333 38,382 0/6 9. België 6,000 36,500 0/5 10. Oostenrijk 6,700 35,825 0/5 11. Schotland 8,500 (+0,25) 33,375 1/4 12. Oekraïne* 6,800 (+0) 33,100 2/5 13. Turkije 3,100 30,100 0/5 14. Denemarken 4,125 27,875 0/4

* Namens Oekraïne komt Shakhtar Donetsk donderdagavond nog in actie.

Aanzienlijke kans op pot 1 in de Champions League

Daarmee heeft de kampioen van het seizoen 2021/22 een aanzienlijke kans op een plek in pot 1 bij de loting voor de groepsfase van de Champions League in 2022/23. Zeker is dat de kampioenen van de eerste zes landen op de ranking in pot 1 belanden. Dat zijn de nummers één van Spanje, Engeland, Duitsland, Italië, Frankrijk en Portugal. Daarnaast hebben de Champions League-winnaar en de Europa League-winnaar recht op een plek in de eerste pot, die in totaal bestaat uit acht clubs. Mocht de winnaar van de Champions League óf Europa League een kampioen uit een van de top zes landen zijn, dan komt er een plek vrij in pot 1: die is dan voor de kampioen van nummer zeven Nederland.

Mogelijk voordeel voor de Nederlandse bekerwinnaar

De bekerwinnaar van de huidige nummer zeven Rusland plaatst zich automatisch voor het hoofdtoernooi van de Europa League voor 2021/22. De play-offs mogen worden overgeslagen, omdat de winnaar van de Conference League, het derde Europese clubtoernooi dat de UEFA heeft bedacht, pas volgend jaar een winnaar kent. Plaatst de Russische bekerwinnaar zich in 2021/22 via de competitie voor de Europa League of Champions League, dan wordt dat directe ticket voor de groepsfase van de Europa League voor het seizoen 2022/23 overgenomen door de Nederlandse bekerwinnaar.