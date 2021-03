‘Ángel Di María gaat spoedig handtekening zetten onder megacontract’

Donderdag, 11 maart 2021 om 18:35 • Chris Meijer

Ángel Di María en Paris Saint-Germain hebben een akkoord bereikt over een nieuw contract, zo weet RMC Sport te melden. De 33-jarige Argentijnse vleugelaanvaller gaat binnen enkele weken zijn handtekening zetten onder een nieuw, tot medio 2022 lopend contract. Het is onduidelijk of Di Maria hiervoor genoegen moet nemen met een salarisverlaging, want daarover steggelden beide partijen de voorbije maanden.

PSG probeerde Di María eind vorig jaar een nieuw en lucratief contract voor te schotelen. De Franse grootmacht slaagde aanvankelijk echter niet in die missie, waardoor er twijfel was ontstaan over voortzetting van de samenwerking tussen club en speler. L’Équipe schreef in januari dat PSG in de nieuwe situatie het weeksalaris van naar verluidt 250.000 euro naar beneden wilde brengen, wegens de financiële gevolgen van de coronapandemie. Di Maria ging aanvankelijk niet akkoord met dit voorstel.

Nu zijn beide partijen toch tot een overeenkomst gekomen, ondanks dat L’Équipe hem twee maanden geleden nog linkte aan een eventuele overstap naar Tottenham Hotspur. De Franse sportkrant schreef destijds echter ook dat Di María zich op zijn plek voelde in Parijs en zijn aflopende contract graag wilde verlengen. Als de 104-voudig Argentijns international daadwerkelijk zijn handtekening zet onder een nieuw contract, begint hij volgend seizoen aan zijn zevende jaar bij PSG.

Les Parisiens namen Di María in de zomer van 2015 voor 63 miljoen euro over van Manchester United. De aanvaller, die eerder ook voor voor Rosario Central, Benfica en Real Madrid speelde, kwam vooralsnog tot 248 wedstrijden voor PSG, waarin hij goed was voor 87 doelpunten en 104 assists. RMC Sport meldde onlangs ook al dat de regerend kampioen van Frankrijk met Neymar een akkoord heeft bereikt over een nieuw vierjarig contract. PSG zou ook al langer met Kylian Mbappé onderhandelen over een langer verblijf.