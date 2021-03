Feyenoord behoudt Ömer Gündüz: ‘Hij heeft zich amper kunnen bewijzen’

Donderdag, 11 maart 2021 om 17:49 • Dominic Mostert

Feyenoord heeft nog altijd vertrouwen in Ömer Gündüz. De negentienjarige middenvelder heeft zijn aflopende contract met een jaar verlengd, waardoor hij tot de zomer van 2022 onder contract staat in Rotterdam-Zuid. Gündüz heeft een moeilijk jaar achter de rug en ziet zijn contractverlenging als beloning voor het harde werk dat hij de afgelopen maanden leverde.

Gündüz, die al bijna tien jaar rondloopt op Varkenoord, meldde begin september dat zijn knieband was afgescheurd. Hij moest onder het mes en werkt sindsdien aan zijn revalidatie. "Door de coronamaatregelen en een blessure heeft Ömer nauwelijks de mogelijkheid gehad om zich te bewijzen dit jaar", zegt technisch directeur Frank Arnesen over de middenvelder van de Onder-21. "Dus willen we hem, ook omdat we ervan overtuigd zijn dat er genoeg in het vat zit, nog een kans geven om zich te onderscheiden als speler van Feyenoord Onder-21."

Gündüz ziet het nieuwe seizoen met vertrouwen tegemoet, vertelt hij op de clubsite. "Ik heb elke dag mijn best gedaan om zo goed mogelijk terug te veren na mijn blessure en ben altijd positief gebleven. Dat Feyenoord me volgend jaar er gewoon weer bij wil hebben geeft veel vertrouwen in de aanloop naar komend seizoen." De jongeling maakte in 2012 de overstap van Excelsior Maassluis naar Feyenoord Academy.