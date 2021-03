Ajax plukt ‘gewaardeerde en kundige’ jeugdtrainer weg bij FC Groningen

Donderdag, 11 maart 2021 om 17:48 • Jeroen van Poppel

Ajax versterkt zijn jeugdtrainersstaf met Bote Talsma, zo maakt FC Groningen via de officiële kanalen bekend. Talsma blijft tot 1 juli in dienst van de Trots van het Noorden, waar hij de Onder-16 coacht, en maakt dan de overstap naar Sportcomplex De Toekomst. Het is nog niet duidelijk welke functie Talsma in Amsterdam precies gaat bekleden. De jeugdcoach gaat een meerjarig contract ondertekenen bij Ajax.

Talsma was de afgelopen twaalf jaar in dienst bij FC Groningen. "Bote is een meer dan gewaardeerde, betrokken en kundige collega", zegt hoofd opleiding Peter Jeltema op de clubwebsite. "Het is daarom jammer dat hij de club gaat verlaten, maar aan de andere kant ligt er ook een mooi avontuur op hem te wachten. Wij hebben bij FC Groningen al vaker bewezen dat het niet alleen om groei en ontwikkeling bij spelers gaat. Dit geldt ook voor medewerkers van de club en in dit specifieke geval om Bote."

FC Groningen lijkt het Talsma niet kwalijk te nemen dat hij vertrekt naar Ajax. "Daar kunnen we met elkaar trots op zijn, maar is het vooral de verdienste van Bote zelf", aldus Jeltema. "Hij heeft altijd de hang naar ontwikkelen en beter worden. Dit is niet onopgemerkt gebleven. We leveren nu op een andere manier een FC Groningen-man af bij een topclub. Het is hem zeer gegund en wij wensen Bote alle succes in het verdere verloop van zijn carrière.”

Talsma verklaart zelf zijn keuze voor Ajax. "Ik kijk terug op een prachtige tijd waarin ik met heel veel plezier heb samengewerkt met spelers en collega's. Vanaf komende zomer ga ik een nieuwe uitdaging tegemoet bij Ajax, waarnaar ik ontzettend uitkijk. Het is ook een nieuw avontuur voor ons als gezin. Tot die tijd ga ik mijn uiterste best doen om, samen met mijn collega's, de jongens in de Opleiding te helpen bij hun voetbalontwikkeling. Ik ben de club dankbaar voor de kansen die het mij heeft gegeven en trots op de ontwikkeling die de Opleiding van FC Groningen de afgelopen jaren heeft doorgemaakt."