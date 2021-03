Henk de Jong dreigt met opstappen als trainer van SC Cambuur

Het is nog maar de vraag of Henk de Jong aanblijft als trainer bij SC Cambuur. De trainer heeft, net als technisch directeur Foeke Booy, te kennen gegeven alleen te zullen blijven als directieleden Ard de Graaf en Gerald van den Belt ook aanblijven bij de club, zo meldt Voetbal International. Het is het gevolg van een crisis die al een tijdje gaande is binnen het bestuur van de club. De supporters zijn van mening dat het stichtingsbestuur moet opstappen.

De onrust begon in de zomer van 2019, toen drie leren van de Raad van Commissarissen besloten te vertrekken uit onvrede over de gang van zaken binnen het bestuur van de club. Toen het stichtingsbestuur vervolgens op zoek moest naar een nieuwe voorzitter en Ype Smid werd voorgedragen, dreigden twee van de drie commissarissen op te stappen. Ook Van den Belt zou bij een benoeming van Smid de club verlaten, waarop Smid zich op het laatste moment besloot terug te trekken.

Uiteindelijk werd een compromis gesloten waarbij aan het einde van het huidige seizoen, op 1 juni, afscheid zou worden genomen van zowel het stichtingsbestuur als de RvC. Dat plan leek aanvankelijk op draagvlak te kunnen rekenen, maar wordt nu alsnog herzien. Dat betekent tevens dat de positie van Van den Belt niet verzekerd is. “We hebben goede gesprekken gehad over de komende jaren en ik zou hier graag blijven. Maar als de directie vertrekt, zie ik voor mezelf geen toekomst bij Cambuur”, laat Booy weten.

Ook De Jong verbindt zijn toekomst aan het aanblijven van de directie. “De club is eind vorig jaar bij mij gekomen met het plan om een nieuw meerjarig contract af te sluiten. Daar sta ik positief in want ik heb het enorm naar mijn zin, maar daarin is het aanblijven van Ard en Gerald van groot belang. Want het succes van Cambuur is van ons allemaal, van supporter tot directeur.” Het contract van Booy loopt over een aantal maanden af, terwijl De Jong nog een contract heeft tot de zomer van 2022.