Javier Mascherano onthult pijnlijke details rond vertrek bij Liverpool

Donderdag, 11 maart 2021 om 16:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:15

Elf jaar na zijn vertrek bij Liverpool heeft Javier Mascherano details naar buiten gebracht omtrent zijn geforceerde afscheid. De oud-middenvelder heeft spijt van de manier waarop zijn vertrek tot stand is gekomen, maar zegt dat Liverpool de afspraken niet nakwam en hij mede daardoor weigerde om in actie te komen tegen Manchester City. In de zomer van 2010 vertrok Mascherano daarop naar Barcelona, dat 25 miljoen euro voor hem betaalde.

Mascherano groeide onder Rafael Benítez uit tot een zeer gewaardeerde verdedigende middenvelder bij Liverpool, waar hij een cultstatus toebedeeld kreeg. Desondanks ontkwam hij er niet aan om in 2010 een transfer naar Barcelona te forceren. “Er was een afspraak met Liverpool dat ze me bij een goed bod zouden laten gaan”, vertelt de inmiddels gestopte Mascherano in gesprek met FourFourTwo “Maar nadat Benítez was vertrokken, was daar weinig van over.”

De 147-voudig Argentijns international besloot vervolgens het heft in eigen handen te nemen. “Ik was behoorlijk boos dat ze zich niet aan hun woord hielden. Weigeren om te spelen tegen Manchester City was de manier om mijn irritatie te uiten. Ik vertelde de club dat ik wegens familieredenen wilde vertrekken, dus ik was erg van streek dat ik me zo moest opstellen. Maar er was geen andere optie. Anders zou Liverpool zich niet aan zijn belofte houden.”

Volgens Mascherano speelde toenmalig directeur Christian Purslow een belangrijke rol bij zijn besluit om Liverpool de rug toe te keren. “Hij zei dat ik weg mocht bij een goed bod. Maar toen er een aanbieding op tafel lag, keek Liverpool de andere kant op.” De onenigheid leidde ertoe dat Mascherano uiteindelijk de overstap maakte naar Barcelona, waar hij vier keer landskampioen werd van Spanje en twee keer de Champions League wist te winnen. Vorig jaar zette hij een punt achter zijn loopbaan.