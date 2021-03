Chelsea wil Pulisic vervangen door Bayern-aanvaller

Arsenal mengt zich komende zomer in de strijd om de handtekening van Zidan Sertdemir. De Deense tiener van FC Nordsjaelland werd eerder al in verband gebracht met onder meer Ajax, Borussia Mönchengladbach en VfL Wolfsburg. (BILD)

De vleugelaanvaller, die ook met interesse van Manchester United schermt, moet in Londen de plek van de mogelijk vertrekkende Christian Pulisic opvullen.

Nuno Mendes heeft de clubs in de komende transferperiode voor het uitkiezen. Nadat eerder AC Milan en Juventus zich al meldden bij Sporting Portugal, mengen ook Manchester United en Liverpool zich in de strijd om de handtekening van het achttienjarige talent. (A Bola)

Manchester United en Atlético Madrid hebben de beste papieren om André Silva in te lijven. De aanvaller van Eintracht Frankfurt, die ook wordt gevolgd door Arsenal, heeft nog een contract tot medio 2023 in Duitsland. (Todofichajes)