Art Langeler keert na acht jaar terug als trainer van PEC Zwolle

Donderdag, 11 maart 2021 om 16:17 • Yanick Vos • Laatste update: 16:22

Art Langeler is vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer van PEC Zwolle. De huidige nummer dertien van de Eredivisie heef de opvolger van interim-trainer Bert Konterman donderdagmiddag gepresenteerd. Langeler, die zijn handtekening zet onder een tweejarig contract, komt over van de KNVB, waar hij nu nog werkzaam is als directeur voetbalontwikkeling. Langeler was tussen 2010 en 2013 al eens trainer van PEC Zwolle.

De aanstelling van Langeler komt niet uit de lucht vallen. Na het ontslag van John Stegeman in februari werd hij door regionale media al naar voren geschoven als topkandidaat. Om het seizoen af te maken werkte PEC Zwolle aan de komst van Alfons Groenendijk, die uiteindelijk bedankte voor de tijdelijke functie. Met Konterman vond de clubleiding een trainer die het seizoen af wilde maken, om vervolgens in de zomer weer plaats te maken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het voelt heel erg goed om acht jaar na dato weer als hoofdtrainer terug te keren bij PEC Zwolle. Sinds mijn vertrek is er veel veranderd in positieve zin”, reageert Langeler in een persbericht. Hij hoopt de supporters volgend seizoen te mogen verwelkomen in het MAC3PARK-stadion. “Zonder publiek voetballen heeft impact op iedereen; spelers, supporters, sponsoren, de kantoororganisatie, allemaal snakken we naar het moment dat we weer in het MAC3PARK-stadion kunnen samenkomen. Ook ik zie daar enorm naar uit en heb bovenal heel veel zin om komende zomer weer van start te gaan bij deze mooie club.”

“Met Art weten we wat we in huis halen, namelijk een ervaren en tactisch sterk onderlegde trainer”, aldus technisch manager Mike Willems. “De afgelopen jaren heeft hij zich bij PSV en later de KNVB verder doorontwikkeld als trainer, maar ook als mens. In zijn eerste periode in Zwolse dienst heeft hij het fundament gebouwd van een elftal waar we jarenlang plezier van hebben gehad. Met enkele jongens uit de huidige selectie heeft hij al eerder gewerkt, voor de andere spelers is hij nieuw en dat zet iedereen op scherp. Ik kijk dan ook uit naar de samenwerking met Art en we gaan samen voor een mooie periode met veel succes.”