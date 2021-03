Ajax-fysio kon muziek Kudus niet aanhoren: ‘Ik ben af en toe weggelopen’

Donderdag, 11 maart 2021 om 14:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:32

De opties van Ajax-trainer Erik ten Hag zijn de laatste weken weer iets toegenomen met de terugkeer van Mohammed Kudus. De middenvelder raakte in oktober in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool (0-1 verlies) geblesseerd aan zijn knie en volgde sindsdien een zwaar revalidatietraject. In een openhartig interview met Ajax TV blikt Kudus terug op de noodzakelijke knieoperatie en zijn herstelperiode.

De absentie van Kudus was een grote tegenvaller voor Ajax. De voor negen miljoen euro van FC Nordsjaelland overgekomen middenvelder liet een uitstekende indruk achter in zijn eerste maanden bij Ajax. “Het was een klap in mijn gezicht”, blikt de middenvelder terug op het fatale moment. “Ik kon er slecht van slapen en moest te veel nadenken. Kon ik nog wel blijven voetballen? Daarmee kwelde ik mezelf. Ik was de enige Ghanees die in de Champions League speelde op dat moment, dus iedereen keek ernaar uit om me te zien spelen. Het was moeilijk voor ze om mij zo te zien.”

Het debuut in de Champions League bleef voor Kudus daardoor beperkt tot negen minuten. “Die competitie is een van de grootste podia ter wereld en daar had ik twintig jaar naartoe gewerkt. Ik wist eerst niet dat ik geopereerd zou moeten worden”, gaat Kudus verder. “Dat was nog een dreun. Ik raak zelden geblesseerd. Dit was mijn eerste blessure, dus het was een nieuwe ervaring.” Kudus moest zich tegen Liverpool al snel laten vervangen, toen hij een duel aanging met Fabinho. De verdediger van Liverpool tikte de bal en de voet van de Ajacied aan, waarna de Ghanees ongelukkig ten val kwam. Al snel bleek dat een operatie noodzakelijk was.

Tijdens zijn revalidatietraject werd Kudus bijgestaan door fysiotherapeut Maarten Gozeling, die het herstel van de middenvelder van dichtbij volgde. "Op een gegeven moment hadden we de afspraak gemaakt dat ik in de medische ruimte de muziekkeuze bepaalde en hij in het krachthonk", vertelt Gozeling. "Daar moet hij werken en vol aan de bak. Als hij die drive uit de muziek haalt, geef ik hem die ruimte. Ik moet eerlijk zeggen dat ik af en toe wel weggelopen ben, omdat ik het niet meer kon aanhoren."

Kudus is blij dat hij weer pijnvrij is en van waarde kan zijn voor Ajax. Ten Hag wilde woensdag nog niet verklappen of de middenvelder een plek op het middenveld zou krijgen tegen Young Boys, daar Daley Blind het Europa League-duel aan zich voorbij moet laten gaan. “Mijn knie functioneert niet helemaal meer zoals mijn andere been, maar het gaat nu een stuk beter om me vrij te bewegen en te draaien. Ik ben nu sterker dan ervoor. Ik kan niet wachten tot alles weer normaal is. Dan ben ik een ander beest. Het heeft zo moeten zijn”, besluit Kudus.