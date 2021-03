Erik ten Hag haalt Mohammed Kudus uit basiselftal tegen Young Boys

Donderdag, 11 maart 2021 om 17:39 • Yanick Vos • Laatste update: 17:40

Ajax neemt het vanavond om 18.55 uur op tegen Young Boys in de achtste finales van de Europa League. Trainer Erik ten Hag kiest er in de Johan Cruijff ArenA voor om Edson Álvarez, die tegen FC Groningen (3-1 winst) nog als centrumverdediger speelde, terug te halen naar het middenveld. Dat gaat ten koste van Mohammed Kudus, die op de bank zit.

Devyne Rensch komt terug in het elftal als rechtsback, waardoor Jurriën Timber, die tegen Groningen die positie bekleedde, naar het hart van de verdediging verhuist. Lisandro Martínez is op die plek al langer de vervanger van Daley Blind en Nicolás Tagliafico speelt als linksback. Het middenveld van Ajax is hetzelfde als in het tweeluik tegen Lille OSC: Álvarez en Ryan Gravenberch moeten zorgen voor de controle, terwijl Davy Klaassen de nummer tien is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voorin opteert Ten Hag voor Dusan Tadic in de spits, zoals inmiddels gebruikelijk in de Europa League. Brian Brobbey was een twijfelgeval, maar is fit genoeg om op de bank te zitten. Antony zat tegen FC Groningen op de bank, maar speelt tegen Young Boys vanaf zijn vertrouwde rechterkant. Dat betekent dat David Neres vooral op de linkerflank te vinden zal zijn; tegen Groningen kwam de Braziliaan nog voornamelijk vanaf de rechterkant van de aanval.

Ajax moet dus het stellen zonder Blind. De Oranje-international ontbrak afgelopen weekend al tegen FC Groningen vanwege een knieblessure die hij opliep in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen sc Heerenveen. Woensdag op de persconferentie liet Ten Hag weten dat Blind niet op tijd hersteld zou zijn voor het duel van vanavond. Ook Noussair Mazraoui ontbreekt nog altijd bij Ajax. De Marokkaans international staat al weken aan de kant vanwege een kwetsuur waardoor zijn gezichtsvermogen is aangetast. André Onana en Sébastien Haller ontbreken vanwege bekende redenen.

Young Boys moet het donderdagavond stellen zonder de geblesseerde David von Ballmoos. De eerste doelman van de Zwitsers wordt vervangen door de 34-jarige Guillaume Faivre, die dit seizoen tot drie optredens kwam in de competitie. Verder valt op dat Miralem Sulejmani in de basis staat, hoewel dat niet door alle media verwacht werd. De voormalig Ajacied begint in de 4-4-2-formatie van trainer Gerardo Seoane als linkshalf.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

Opstelling Young Boys: Faivre; Hefti, Camera, Lustenberger, Lefort; Fassnacht, Aebischer, Lauper, Sulejmani; Meschack, Nsame.