‘Het aantrekken van Ronaldo was een grote fout, dat zei ik op zijn eerste dag'

Donderdag, 11 maart 2021 om 13:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:51

Als het aan Giovanni Cobolli Gigli had gelegen, was Cristiano Ronaldo nooit naar Juventus gekomen. De voormalig voorzitter van de Italiaanse grootmacht zou nooit een poging hebben gewaagd om de aanvaller weg te lokken bij Real Madrid en zegt dat Juventus de samenwerking moet beëindigen na het huidige seizoen. In Italië wordt sinds de uitschakeling in de Champions League door FC Porto (3-2) met een beschuldigende vinger gewezen naar Ronaldo, die door velen werd gezien als de man die met Juventus het miljardenbal zou winnen.

Cobolli Gigli, die tussen 2006 en 2009 voorzitter was bij Juventus, bestempelt de transfer van Ronaldo als ‘een grote fout’. “Absoluut, ja. Dat zei ik op zijn allereerste dag bij Juventus. Hij is een groot kampioen, maar is te duur”, aldus Cobolli Gigli tegenover Radio Punto Nuovo. “De club zou aan het einde van het seizoen afscheid moeten nemen van Ronaldo. Hetzelfde geldt voor Fabio Paratici (sportief directeur, red.). Misschien heeft Andrea Agnelli (voorzitter, red.) hem gepromoveerd om hem daarna uit zijn positie te verwijderen. Dit zou het scenario kunnen zijn.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na eerder te zijn uitgeschakeld door Ajax (2019) en Olympique Lyon (2020) in de knock-outfase van de Champions League, ging het dinsdagavond tegen Porto wederom mis voor Juventus, terwijl de grootmacht met de komst van Ronaldo had ingezet op de eerste titel sinds 1996. “Het is nu aan Juventus”, gaat Cobolli Gigli verder. “Ze hebben hem één miljoen per doelpunt betaald. Agnelli moet zelfkritisch zijn.” Ook Tuttosport meldt dat er grote twijfels zijn over Ronaldo, die met een jaarsalaris van naar verluidt zestig miljoen euro bruto flink op de begroting van Juventus drukt.

Ronaldo kwam in 2018 voor 105 miljoen euro over van Real en tekende in Turijn een contract voor vier jaar. Volgens Fabrizio Romano staat Juventus voor de keuze om Ronaldo wel of niet bij de renovatie van de selectie te betrekken. De journalist meldt dat Weston McKennie, Federico Chiesa, Matthijs de Ligt en Wojchiech Szczesny onderdeel zullen zijn van het project, terwijl er wordt nagedacht over de toekomst van Ronaldo. Het contract van de Portugees loopt in de zomer van 2022 af. Aaron Ramsey heeft al te horen gekregen dat hij de club mag verlaten.