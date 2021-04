Ajax stelt met Gerry Hamstra assistent voor Marc Overmars aan

Dinsdag, 13 april 2021 om 15:14

Gerry Hamstra gaat definitief aan de slag bij Ajax, zo heeft de club bekendgemaakt via de officiële kanalen. De bij sc Heerenveen vertrokken technisch directeur gaat zich in Amsterdam bezighouden met de jeugdopleiding, waar hij een belangrijke schakel moet vormen met directeur voetbalzaken Marc Overmars. De functie die Hamstra gaat bekleden noemt Ajax technisch manager. Hij heeft voor drie seizoenen getekend.

Met de komst van Hamstra werkt Ajax naar een organisatiestructuur zoals ook andere Europese topclubs die hanteren, waarbij de technisch directeur wordt ondersteund door verschillende mensen om zich heen. Hamstra zal zich gaan bezighouden met talenten binnen de opleiding en het aantrekken van buitenlandse talenten. Ajax wil daarmee voorkomen dat spelers als Julian Rijkhoff en Brian Brobbey de club in de toekomst op jonge leeftijd verlaten. Rijkhoff tekende onlangs een contract bij Borussia Dortmund, terwijl Brobbey naar RB Leipzig gaat.

Overmars legt uit waarom Ajax bij Hamstra uit is gekomen. "We hebben de scouting voor het ontdekken en de jeugdopleiding voor het ontwikkelen van talent", aldus Overmars. "Wij hadden behoefte aan iemand die focus heeft op jeugdspelers en de talenten van Jong Ajax waar het gaat om de individuele plannen die we met deze spelers hebben en de bijbehorende contracten. Maar Gerry gaat ons ook helpen bij de scouting."

"Daarnaast merk ik dat de dynamiek rondom het vastleggen van spelers veranderd is en tijdrovender is geworden", vervolgt de directeur voetbalzaken. "Daardoor is het voor mij prettig dat we iemand erbij hebben gekregen, waardoor ik nog meer aandacht aan de compositie van de A-selectie kan besteden. Gerry heeft veel ervaring en is in onze optiek de ideale man voor deze baan. Ik kijk met vertrouwen uit naar een succesvolle samenwerking."

Hamstra zelf kijkt uit naar zijn nieuwe baan. "Voor mij is dit een geweldige kans nadat ik bij Heerenveen ben vertrokken. Ik ga niet alleen nauw samenwerken met Marc Overmars maar ook met verschillende andere mensen op de Toekomst. Ajax is internationaal een grote naam waar het gaat om het ontwikkelen van talenten tot topspelers. Ik heb erg veel zin om een bijdrage te leveren aan de organisatie die daar verantwoordelijk voor is."

De voorbije vijf jaar was Hamstra als technisch directeur bij Heerenveen, waar hij vertrok na ‘een groeiend verschil van inzicht over de visie en strategie naar de toekomst van de voetbalafdeling’. Vorig jaar zomer kwam hij al in botsing met de leiding van Heerenveen, die besloten om geen budget vrij te maken en daarmee naast enkele interessante transfertargets grepen. Ook afgelopen transferperiode kon de technisch eindverantwoordelijke weinig klaarspelen op de transfermarkt. De clubleiding zette op zijn beurt vraagtekens bij de samenstelling van de selectie door Hamstra.

SC Heerenveen reageerde teleurgesteld toen het nieuws naar buiten kwam dat Hamstra in gesprek bleek met Ajax. “Ik gun Gerry dit van harte, maar de wijze waarop dit gegaan is, vinden wij bijzonder teleurstellend en niet passend bij de relatie die we hadden”, liet algemeen directeur Cees Roozemond weten tegenover Voetbal International. Roozemond wist niet specifiek over de belangstelling van Ajax. "Maar we merkten aan van alles dat er bepaalde dingen speelden. Hij was niet meer met zijn hoofd bij de club zoals hij dat eerder wel was.”