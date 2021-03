Kicker: Löw verrast met plek in EK-selectie voor verbannen tweetal

Thomas Müller en Mats Hummels keren waarschijnlijk terug in de nationale ploeg van Duitsland. Volgens Kicker is bondscoach Joachim Löw van plan om de middenvelder van Bayern München en de Borussia Dortmund-verdediger op te nemen in de EK-selectie. Het gerucht is opvallend, daar de keuzeheer het tweetal twee jaar geleden heeft verbannen na het voor Duitsland teleurstellend verlopen WK van 2018. Eerder deze week werd bekend dat Löw na een dienstverband van vijftien jaar na het Europese eindtoernooi van komende zomer afscheid neemt van de Duitse ploeg.

Behalve Müller en Hummels werd ook Bayern München-verdediger Jérôme Boateng uit de nationale ploeg verbannen. Het besluit van Löw om het drietal niet meer op te nemen werd in de Duitse media volop bekritiseerd. Nu lijkt hij op dat besluit terug te komen. Volgens Kicker is de bondscoach vooralsnog niet van plan om Boateng een uitnodiging te versturen. “Maar blessures en spelers die uit vorm raken kunnen voor een hoop veranderingen zorgen”, zo klinkt de berichtgeving van het Duitse voetbaltijdschrift.

In maart 2019 maakte Löw het besluit bekend om drie van zijn ervaren spelers niet meer op te zullen roepen. Hij wilde een nieuwe weg inslaan nadat Die Mannschaft op het WK van 2018 in Rusland al in de groepsfase werd uitgeschakeld. Eerder had Löw al afscheid genomen van Sami Khedira. “Ik bedank Mats, Jérôme en Thomas voor de vele succesvolle en unieke jaren'', zei hij destijds over de drie spelers die toen allemaal nog bij Bayern speelden. Zeventigvoudig international Hummels (32) en honderdvoudig international Müller (31) staan nu voor een terugkeer.

In november vorig jaar sloot Löw in een interview met Kicker een rentree van het drietal nog uit. “We hebben in principe besloten deze spelers niet te selecteren, daar is niets aan veranderd”, zei hij. Vorige maand zette hij de deur plots op een kier in een interview met hetzelfde tijdschrift: “Als zich bijzondere omstandigheden voordoen, kunnen we ons beleid eventueel aanpassen”, gaf hij aan. “De vraag is: welke spelers hebben we nodig bij het EK om het grootst mogelijke succes af te dwingen? Als er één of meerdere spelers terugkeren in de selectie, zal dat geen enkel probleem zijn. Ze weten wat er van hen wordt verwacht bij de nationale ploeg. Ze zullen ook de balans in ons verjongde team niet verstoren. Ze zullen de andere spelers in de huidige hiërarchie zeker niet in de weg gaan zitten. Daar zijn hun karakters niet naar.”

De woorden van Löw konden destijds niet los gezien worden van de ontluisterende 6-0 nederlaag van Duitsland tegen Spanje in de Nations League. De roep om de terugkeer van ervaren krachten werd steeds luider met oog op het aanstaande EK. Later deze maand speelt Duitsland WK-kwalificatiewedstrijden tegen IJsland, Roemenië en Noord-Macedonië. Het is vooralsnog onduidelijk of het tweetal dan al een uitnodiging krijgt. Löw kondigde eerder al aan dat hij in mei zijn EK-selectie bekend zal maken en na een afwezigheid van twee jaar mogen Müller en Hummels plots weer hopen op een uitnodiging.

Müller is dit seizoen een vaste basisklant in het shirt van Bayern onder trainer Hansi Flick. De aanvallende middenvelder was tot dusver goed voor dertien doelpunten en twaalf assists in alle competities. Hummels leidt met zijn ervaring dit seizoen de achterhoede van Dortmund. Hij speelt vrijwel alle wedstrijden en scoorde drie keer in de Bundesliga. Mocht het tweetal meegaan naar het EK met Duitsland, dan wacht hen een zware poulefase met wedstrijden tegen Frankrijk (15 juni), Portugal (19 juni) en Hongarije (23 juni).