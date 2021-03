Ajax kan heel goede zaken doen voor plek Nederland op coëfficiëntenlijst

Donderdag, 11 maart 2021 om 11:31 • Rian Rosendaal

Een overwinning van Ajax op Young Boys donderdagavond is zeer gunstig voor de plaats van Nederland op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Bij winst van de Amsterdamse club in de heenwedstrijd in de achtste finale van de Europa League wordt namelijk de zevende plaats overgenomen van Rusland. De achterstand bedraagt momenteel slechts 0,382 punten en een zege op de Zwitserse opponent levert Ajax 0,4 punten op.

Nederland zal bij winst van Ajax tot het einde van het seizoen de zevende plaats bezetten, daar concurrenten Rusland, België en Oostenrijk geen deelnemers meer hebben in de Europese competities. Het zou voor het eerst sinds het seizoen 2005/06 zijn dat Nederland een voetbaljaargang op de zevende plaats afsluit. Destijds was de stijging te danken aan de goede prestaties van PSV en AZ in respectievelijk de Champions League en UEFA Cup, de voorloper van de Europa League. Beide clubs reikten in het seizoen 2004/05 tot de halve finale. Pas in de jaargang 2006/07 werd de zevende plek overgenomen door Roemenië.

De opmars van de laatste jaren op de coëfficiëntenlijst is vooral aan Ajax te danken. In het seizoen 2017/18 was Nederland afgezakt naar de veertiende plaats. Enkele jaren later echter is een vaste plaats in de top tien een feit. Ajax stond in 2017 in de finale van de Europa League, terwijl twee jaar later, in 2019, de halve finale het eindstation was in de Champions League. Een overwinning van Ajax op Young Boys levert Nederland een voordeel op voor volgend seizoen.

De bekerwinnaar van de huidige nummer zeven Rusland plaatst zich automatisch voor het hoofdtoernooi van de Europa League voor komend seizoen. De play-offs mogen worden overgeslagen, omdat de winnaar van de Conference League, het derde Europese clubtoernooi dat de UEFA heeft bedacht, pas volgend jaar een winnaar kent. Plaatst de Russische bekerwinnaar zich volgend seizoen via de competitie voor de Europa League of Champions League, dan wordt dat Europese ticket overgenomen door de Nederlandse bekerwinnaar.

