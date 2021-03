Mourinho en Nagelsmann willen Duitser van 23 miljoen

Andreas Christensen laat met name sinds de komst van Thomas Tuchel een goede indruk achter bij Chelsea. De club wil de verdediger belonen met een verlenging van zijn tot medio 2022 doorlopende contract. (The Telegraph)

Arsenal en Chelsea houden de verrichtingen van Achraf Hakimi in de gaten. Internazionale overweegt de offensief ingestelde rechtsback te verkopen om zo meer financiële ruimte te krijgen. (The Telegraph)

Luka Romero heeft zich in de kijker gespeeld in Italië. AC Milan, Internazionale, Napoli én Juventus hebben belangstelling voor het zestienjarige toptalent, die transfervrij bij Real Mallorca kan vertrekken. (Goal)