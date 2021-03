Maurizio Sarri leidt met vermeende gesprekken gerucht over Jorginho in

Donderdag, 11 maart 2021 om 11:04 • Laatste update: 11:05

Maurizio Sarri keert mogelijk terug als trainer van Napoli. Volgens Radio Kiss Kiss is de werkloze trainer in onderhandeling over een terugkeer bij de club waar hij tussen 2015 en 2018 aan het roer stond. Chelsea-middenvelder Jorginho keert wellicht eveneens terug in Napels, zo laat zijn zaakwaarnemer Joao Santos weten aan hetzelfde radiostation, gevestigd in Napels.

Napoli kent onder trainer Gennaro Gattuso een moeizaam seizoen. De club is reeds uitgeschakeld in de Europa League en Coppa Italia. In de Serie A is het terug te vinden op de zesde plaats, al zijn er nog volop kansen om bij de eerste vier te eindigen, goed voor kwalificatie voor de Champions League. Gattuso heeft een aflopend contract in het Stadio Diego Armando Maradona en naar verluidt zit een nieuw contract er niet voor hem in. Voorzitter Aurelio De Laurentiis werkt volgens het genoemde radiostation het plan om Sarri terug te halen. Dit nieuws wordt bevestigd door RAI Sport-verslaggever Ciro Venerato. Volgens hem hebben Sarri en De Laurentiis reeds telefonisch gesproken over een hernieuwde samenwerking.

Valter De Maggio, directeur van Radio Kiss Kiss, meldt eveneens dat De Laurentiis reeds heeft gesproken met Sarri. “Al heeft hij met met Ivan Juric en Vincenzo Italiano nog twee opties”, doelt hij op de trainers van respectievelijk Genoa en Spezia.” In de huidige selectie zitten nog altijd diverse spelers met wie Sarri in zijn tijd bij Napoli grote indruk maakte en dicht bij de Italiaanse landstitel was, waaronder Dries Mertens en Lorenzo Insigne. Hij was de afgelopen jaren trainer bij Chelsea en Juventus. Sarri moest vorig jaar vertrekken bij la Vecchia Signora vanwege de vroege uitschakeling in de Champions League.

Mocht Sarri terugkeren bij Napoli, dan is Jorginho mogelijk de eerste speler die hij aan zijn selectie toevoegt. De controlerende middenvelder werkte jaren samen met Sarri bij Napoli en werd door de trainer voor een bedrag van 57 miljoen euro naar Chelsea gehaald. “Sarri bij Napoli met Jorginho is een geweldig idee”, reageert zaakwaarnemer Santos desgevraagd. “Hij staat nog tweeënhalf jaar onder contract bij Chelsea. Kijkend naar het voetbal dan is het zeker een mogelijkheid. We zullen moeten zien hoe De Laurentiis erover denkt. Jorginho houdt enorm veel van de stad Napels. Bovendien is Sarri voor hem een belangrijke trainer, onder wie hij zich op het hoogste niveau heeft kunnen laten zien.”