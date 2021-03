‘Wij kunnen Neymar en Mbappé bieden wat maar weinig clubs kunnen’

Donderdag, 11 maart 2021 om 10:45 • Rian Rosendaal

Mauricio Pochettino is niet bang dat zijn sterspelers Kylian Mbappé en Neymar zomaar vertrekken bij Paris Saint-Germain. De coach van de grootmacht uit Parijs, verantwoordelijk voor de uitschakeling van Barcelona in de achtste finale van de Champions League, vertrouwt er namelijk op dat de leiding van PSG het nodige kan bieden aan de topaanvallers in financieel opzicht. Zowel Mbappé als Neymar ligt in de Franse hoofdstad vast tot medio 2022.

"Ik heb er alle vertrouwen in", laat de hoopvolle Pochettino weten in een vraaggesprek met CBS Sports. "PSG is uitgegroeid tot één van de grootste clubs ter wereld. We kunnen Neymar en Mbappé bieden wat maar weinig clubs in de wereld kunnen bieden." De in januari aangestelde oefenmeester is in korte tijd zeer onder de indruk geraakt van de boegbeelden van PSG, dat wederom tot de favorieten voor de eindzege in het miljardenbal kan worden gerekend.

"Neymar zit nu al op hetzelfde niveau als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo", deelt Pochettino een groot compliment uit aan de Braziliaanse spelmaker. "Je kunt simpelweg niet om hem heen. Neymar is nu 29, maar hij zit echt op dat niveau. Het is een geweldig persoon. Hij houdt enorm van voetbal en doet mij als speler denken aan Diego Maradona en Ronaldinho. Neymar wil altijd spelen, het is net een kind dat de bal altijd aan de voet heeft. Echt een uniek talent", aldus de PSG-coach, die tevens lovend is over de stormachtige ontwikkeling van Mbappé.

Pochettino ziet overeenkomsten tussen Mbappé en de eveneens vaak scorende Erling Braut Haaland. "Ze werken eraan om in de buurt of op het niveau van Messi en Ronaldo te komen. Wat zij doen is echt ongelooflijk. Ze zijn nog zó jong, ze moeten hun kwaliteiten nog laten zien en constant proberen te zijn. Het gaat niet om één dag of één seizoen. Het gaat erom dat ze seizoen na seizoen laten zien dat ze de beste spelers zijn", geeft de opvolger van Thomas Tuchel mee als advies.

De woorden van Pochettino staan haaks op de berichtgeving van L'Équipe van dinsdag. De Franse krant meldde namelijk dat de salariseisen van Mbappé te gortig zijn voor PSG. The Athletic voegde toe dat de aanvaller een slordige 700.000 euro per week, ruim 36 miljoen euro per jaar, verlangt. Dat is meer dan het dubbele dan de 39-voudig Frans international momenteel opstrijkt (17,5 miljoen euro per jaar). Mocht er geen akkoord komen over een nieuw contract, dan hoopt PSG maar liefst 200 miljoen euro over te houden aan de verkoop van Mbappé. Eerder werd al bekend dat Neymar wél bereid is om zijn verbintenis in het Parc des Princes te verlengen.