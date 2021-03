PSV is fors bedrag kwijt aan compensatie fans: ‘Niet nóg een keer met pet rond’

Donderdag, 11 maart 2021 om 10:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:29

Bij PSV leeft de hoop dat er in de slotfase van dit seizoen een beperkt aantal toeschouwers welkom is bij thuiswedstrijden. Achter de schermen werkt de Eindhovense club toe aan het weer volledig vullen van het Philips Stadion, zonder dat bezoekers vanwege het coronavirus eerst allerlei verplichte documenten moeten overleggen. Zondag tegen Feyenoord zal de thuishaven van PSV nog leeg zijn, maar desondanks gloort er licht aan het einde van de tunnel.

Commercieel directeur Frans Janssen kijkt liever niet terug op het afgelopen jaar zonder fans bij thuisduels van PSV. "Ik heb het veel liever over de toekomst", zo klinkt het donderdag in gesprek met het Eindhovens Dagblad. De directeur hoopt vurig dat een beperkt aantal supporters welkom is bij de laatste drie thuiswedstrijden van dit seizoen tegen FC Groningen (24 april), sc Heerenveen (2 mei) en PEC Zwolle (13 mei). "Wat wij vooral niet hopen, is dat de overheid alleen in de laatste wedstrijd nog een deel van de toeschouwers wil toelaten. Dan profiteert maar een klein deel van de seizoenkaarthouders eenmalig en komen wij voor pijnlijke keuzes te staan. Maar goed, wij zullen alle geldende regels blijven respecteren", aldus Janssen.

Janssen hoopt dat het kabinet binnenkort een 'behapbaar perspectief' schetst voor voetbalsupporters in Nederland. "Als de vaccins werken en de kabinetsbelofte daarover in de zomer wordt ingelost, hopen we deze periode snel achter ons te kunnen laten", vervolgt de hoopvolle PSV-directeur. Harrie Timmermans, voorzitter van Supportersvereniging PSV, denkt ook dat de terugkeer van bezoekers bij thuisduels heel belangrijk is voor de club. "Als de situatie nog een lange tijd gaat duren, zal er toch een soort van onthechting tussen clubs en een deel van supporters plaats kunnen vinden. Voetbal op televisie kijken is totaal anders dan in een stadion."

Timmermans verwacht dat het Philips Stadion vanzelf weer volloopt, mocht de regering daarvoor later dit jaar groen licht geven. "Als we zelfs in coronatijd met maar liefst 26.000 seizoenkaarthouders meeleven, moet dat straks toch goedkomen?", vraagt hij zich hardop af. Janssen benadrukt nog maar eens hoe belangrijk de terugkeer naar de oude situatie is. PSV compenseert namelijk een deel van zijn seizoenkaarthouders voor gemiste wedstrijden, wat in totaal 1,1 miljoen euro kost. "We wilden niet net als vorig jaar nóg een keer bij iedereen met de pet rond om geld terug te vragen vanwege geannuleerde wedstrijden. Mensen mogen ons ook nu wel compenseren door af te zien van hun restitutie en dat stellen we enorm op prijs, begrijp me goed. Maar we zetten het dit keer niet bovenaan in de brief", zo besluit de commercieel directeur.