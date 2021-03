‘Ik vertrek pas als ik weet dat Feyenoord profiteert van mijn transfer’

Donderdag, 11 maart 2021 om 08:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:04

Marcos Senesi is op zijn plaats bij Feyenoord, dat hij in veel opzichten vindt lijken op San Lorenzo, de Argentijnse club die hij in 2019 inruilde voor een avontuur in de Eredivisie. Desondanks lijkt het onwaarschijnlijk dat de centrumverdediger tot in lengte van jaren in De Kuip zal spelen, daar er regelmatig geruchten zijn over een transfer naar een Europese topcompetitie. Senesi benadrukt echter dat hij Feyenoord niet zomaar voor de eerste de beste club verlaat.

"Ik wil maar één ding: spelen. Dat doe ik bij Feyenoord elke week. Dát is wat telt", laat Senesi aan duidelijkheid niets te wensen over in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Natuurlijk heb ik ambities en als er belangstelling is voor mij, moet die club mij een beter gevoel kunnen geven dan ik nu heb in Rotterdam. Daarna moet ook nog de competitie bij me passen en vervolgens het land. Pas als dat allemaal goed is, zal ik gaan luisteren, maar ik vertrek pas als ik weet dat Feyenoord profiteert van mijn transfer", aldus de eerder aan onder meer Napoli en Leeds United gelinkte mandekker, wiens transfersom boven de twintig miljoen euro lijkt te liggen. Zijn huidige verbintenis loopt nog ruim twee jaar door.

"Zo ging het ook toen ik halsoverkop San Lorenzo verliet. Ineens was er een akkoord met Feyenoord waarvan alle partijen profiteerden", verwijst Senesi naar zijn komst naar Nederland, ruim anderhalf jaar geleden. Met de deal was destijds een bedrag van circa zeven miljoen euro gemoeid. "Natuurlijk deed het me wat, maar ik moest vertrekken. Ik hoop dat het hier net zo zal gaan en dat de mensen me zullen herinneren als een speler die Feyenoord veel heeft gebracht. Ook al speel ik hier niet lang, ik voel me intussen wel een echte Feyenoorder." Senesi, in voorbereiding op de topper tegen PSV van zondag, is al enige tijd een vaste waarde onder trainer Dick Advocaat. In bijna twee seizoenen in Rotterdam-Zuid kwam hij tot 57 optredens.

Advocaat is sowieso onder de indruk van de ontwikkeling van Senesi, die hij geregeld vergelijkt met Daniel Passarella. Laatstgenoemde veroverde met Argentinië in 1978 ten koste van Oranje de wereldtitel en is nog steeds een grote naam in het Zuid-Amerikaanse land. "Ik heb hem nooit zien spelen, maar ken natuurlijk wel de verhalen. Hij is een van de grote spelers uit het Argentijnse voetbal en met zo’n icoon ga ik mezelf niet vergelijken. Maar dat betekent niet dat ik niet de ambitie heb mezelf ook ooit de geschiedenisboeken in te spelen", reageert Senesi op de vergelijking van zijn coach. De Feyenoorder kijkt zelf heel goed naar de topverdedigers van tegenwoordig. "Als ik dat allemaal bij elkaar optel, is Sergio Ramos wel een speler die ik niet zie als mijn idool of zo, maar aan wie ik me wel zal willen spiegelen."