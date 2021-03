Kranten loven Koeman en De Jong: ‘Hij legde meteen al het vlees op de grill’

Donderdag, 11 maart 2021 om 08:13 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:49

In de afgelopen maanden ging Ronald Koeman bij Barcelona al van een 4-2-3-1 via een 3-4-2-1 naar een 4-3-3 en een 5-3-2. De Spaanse topclub speelde woensdagavond in het weerzien met Paris Saint-Germain (1-1) echter in een 3-4-3-opstelling, met Frenkie de Jong als centrale verdediger in de opbouw. De kranten in Spanje zijn, ondanks de eliminatie van Barcelona, lovend over de verrichtingen van de Oranje-international in het Parc des Princes. “Hij werd opgesteld als de heer en meester van de defensie. Hij was de Gerard Piqué van Barcelona”, vat Sport zijn wedstrijd samen.

“De Jong zag hoe zijn teamgenoten geordend en op basis van juiste keuzes de aanval zochten, maar hij behield zijn positie om het doelgebied van Marc-André ter Stegen veilig te stellen. Hij speelde met zijn hoofd”, schrijft de Catalaanse sportkrant, die de Nederlander een zeven geeft. Alleen Lionel Messi scoorde hoger met een acht. Bij AS ook alleen maar lovende woorden voor De Jong. “Magnifiek. Hij speelde als een libero, bijna als de laatste man in de defensie. Hij bood veel oplossingen in de opbouw van het spel en tijdens de momenten dat men met lichte pressie van PSG te maken had.”

“Het probleem was dat zijn rol ervoor zorgde dat De Jong in aanvallend opzicht amper een bijdrage kon leveren.” Koeman wilde met zijn 3-4-3-systeem vooral druk ontwikkelen, iets wat er in het duel in het Camp Nou aan ontbrak. Op het middenveld konden woensdag makkelijker koppeltjes worden gevormd, de centrumverdedigers van PSG werden door Lionel Messi en Ousmane Dembélé vastgezet, terwijl Jordi Alba en Sergiño Dest in staat waren om op de vleugelverdedigers van de Parijzenaars door te stappen.

“De Jong heeft geweldig werk verricht, zowel in de opbouw als in verdedigend opzicht”, valt bij Marca te lezen. “De uitvinding van Koeman was geslaagd. Hij offerde een van zijn spelers met het meeste spelinzicht op om defensief goed te staan en de opbouw van achteruit goed te laten verlopen.” Ook Mundo Deportivo staat stil bij het offer van Koeman. “De Jong had een oplossing voor alle problemen die op hem afkwamen en was zelfs briljant zodra hij defensief de helpende hand moest toesteken.”

De voorpagina van de Catalaanse sportkrant is veelzeggend: ‘Met trots ten onder’, zo staat er met grote letter. “Barcelona liet een heel ander gezicht zien dat drie weken geleden in Camp Nou en verdiende veel meer dan 1-1. Koeman legde meteen al het vlees op de grill. Koeman veranderde het 3-5-2-systeem in een 3-4-3-systeem, beroemd gemaakt door Johan Cruijff. Twee schoten op de lat, Keylor Navas als lokale held, een gemiste penalty van Lionel Messi en het gebrek aan effectiviteit stonden een overwinning in de weg”, somt Mundo Deportivo op.

“Barcelona vertrok uit Parijs met trots en met nog steeds de droom het seizoen te eindigen met de dubbel. Maar in Europa werd nogmaals onderstreept dat alleen trots en instelling niet genoeg is. Je hebt doelpunten nodig. Joan Laporta zal vanaf de tribune goed hebben gekeken, het ontbreekt aan een killer.” AS noemt het optreden in Parijs een ‘Beau Geste’, een roman uit de jaren twintig, om met opgeheven hoofd naar huis terug te keren’. “Het kan niet ontkend worden dat het huidige Barcelona een illusie is. Dit team leeft met een overdosis aan optimisme dat waarschijnlijk een compensatie is van het zo lang heersende defaitisme.”

“Barcelona ging naar het Parc des Princes voor een 'Beau Geste', een avonturenroman over het Franse vreemdelingenlegioen. De ploeg van Koeman ging ervoor en zou kijken wat er aan het einde van de rit zou zijn. Het is bekend dat dergelijke acties niet al te vaak goed eindigen voor de hoofdrolspelers. Dat gebeurt ook in de roman, maar ze keren wel terug met een enorme herinnering.”

Bij Marca is men ook kritisch. ‘Op deze manier kun je niet door Europa reizen’, zo staat er boven een artikel op de website, terwijl op de voorpagina van de meest verkochte krant van Spanje alleen aan de bovenkant plaats is voor de eliminatie van de Catalanen. “Barcelona heeft fouten gemaakt die op dit niveau niet mogen. De wedstrijd in Parc des Princes liet een fijne smaak achter in de mond, maar niemand mag vergeten wat er gebeurde in de heenwedstrijd. Toen werd verloren omdat Barcelona niet wist hoe te strijden, hetgeen in de return ze wel wisten.”

Sport, dat ook ‘Met trots’ in het groot op de voorpagina heeft staan, benadrukt dat Barcelona versterkt uit het duel in Parijs is gekomen. “Een paar dagen na de terugkeer van Joan Laporta was Koeman meer Cruyffista dan ooit”, verwees de krant naar het 3-4-3-systeem. In tegenstelling tot de vorige seizoenen nam Barcelona enigszins met opgeheven hoofd afscheid van de Champions League, al wordt de 1-4 nederlaag in het heenduel wel heel makkelijk vergeten. “Barcelona keert terug met een boost aan zelfrespect. Zonder de schaamte zoals afgelopen seizoenen en met de overtuiging dat er iets moois is geboren.”