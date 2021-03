Bekijk hoe Sadio Mané na woensdag nóg meer in de nek van Ronaldo ademt

Donderdag, 11 maart 2021 om 01:16 • Daniel Cabot Kerkdijk

Liverpool plaatste zich woensdag eenvoudig voor de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van Jürgen Klopp won in Boedapest met 2-0 van RB Leipzig. De doelpunten van Mohamed Salah en Sadio Mané waren voor Liverpool ruim voldoende om door te gaan. Drie weken geleden werd op dezelfde locatie immers ook al met 0-2 gewonnen. Slechts één speler maakte meer doelpunten in de knock out-fase van de Champions League sinds het debuutseizoen van Mané voor Liverpool in 2017/18. De teller van Cristiano Ronaldo staat op dertien treffers, één meer dan Mané. Bekijk de samenvatting van het duel in de Puskas Arena.