Bekijk hoe er een einde kwam aan de recordreeks van Barcelona in de CL

Donderdag, 11 maart 2021 om 01:00 • Daniel Cabot Kerkdijk

Barcelona slaagde woensdag er niet in om de 1-4 thuisnederlaag goed te maken tegen Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League. Na een sterke eerste helft bleef de ploeg van trainer Ronald Koeman steken op 1-1 op Franse bodem. Het betekent dat Barcelona zich voor het eerst sinds 2006/07 niet bij minimaal de laatste acht van het toernooi schaart: de beste reeks in de geschiedenis van de Champions League. Het is ook voor het eerst sinds 2005 dat Lionel Messi én Cristiano Ronaldo niet de kwartfinales van de Champions League spelen. Bekijk hieronder de samenvatting van het duel in het Parc des Princes.