René van der Gijp waarschuwt: ‘Straks zit Barcelona met Brian Brobbey’

Donderdag, 11 maart 2021 om 00:41 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:57

Lionel Messi maakte woensdagavond veel indruk op René van der Gijp. De analist kwam na afloop van het duel tussen Paris Saint-Germain en Barcelona (1-1) in de Champions League superlatieven tekort om het optreden van de 33-jarige vedette te omschrijven: “God, wat was die man goed vanavond zeg.” Tegelijkertijd was Dirk Kuyt bij Ziggo Sport erg te spreken over het optreden van Frenkie de Jong en de ontwikkelingen die Barcelona als ploeg doormaakt.

“Hij was waanzinnig goed. Ik heb vanavond vreselijk genoten van Messi”, begon Van der Gijp bij SBS6. “God, wat was die man goed vanavond zeg.” De analist zag ook de hand van Ronald Koeman terug, en Van der Gijp stak bovendien de loftrompet over de teamprestatie. “Ik moet eerlijk zeggen: de eerste helft hadden ze tachtig procent balbezit. Hij heeft het gewoon weer lekker op de rit. Ze spelen echt gewoon goed voetbal. Ik vind het knap dat je in zo’n sfeerloos stadion de motivatie kan vinden. Daar spelen voelt gewoon als een oefenwedstrijdje.”

Niet iedereen haalde een voldoende in de ogen van de tafelheren die aanwezig waren bij de nabeschouwing van SBS6. “Ze hebben een goede spits nodig. Een die hem er gewoon inschiet. Op een gegeven moment komt die Martin Braithwaite erin, maar die kan er niet zoveel van”, vond Wim Kieft. De oud-voetballer is ook van mening dat Ousmane Dembélé niet altijd het gewenste niveau aantikt. “Er is heel veel geld voor hem betaald, maar hij kan niet scoren. Je speelt in zo'n elftal, en Messi zet je ook nu nog toch echt wel drie, vier keer in scoringspositie.”

Verder was Kieft, net als diens collega, ook buitengewoon positief over het spel van Messi. “Het leukste van Barcelona is dat Messi en Sergio Busquets de hele tijd alleen maar elkaar aanspelen.” Vooral het moment dat Messi werd aangespeeld op de rand van het vijfmetergebied door Jordi Alba, waarna Marquinhos de bal net op tijd wegwerkte voordat de Argentijn kon afronden, kan de analist bekoren. “Dat eergevoel, dat heeft hij wel. Die heenwedstrijd was natuurlijk dramatisch, en nu wil hij het toch weer laten zien in een grote wedstrijd. Hij denkt: ‘Of ik nou vertrek bij Barcelona of niet, ik wil toch nog even laten zien hier dat ik de beste ben.’ Weergaloos.”

Op de vraag van Wilfred Genee of Messi überhaupt moet vertrekken, gaf Kieft een duidelijk antwoord: “Niet doen: hij is een halfgod daar. Straks, wanneer dat stadion open is, dan roepen honderdduizend mensen weer zijn naam. Dat vind je toch nergens?” Ook Van der Gijp vond dat de ‘nummer 10’ nog niet moet vertrekken. “Nee joh, hij moet lekker in Barcelona blijven. Hij heeft ook de kinderen nog op school toch? Niet doen, man.”

De vraag is wie Barcelona als spits moet aantrekken nu de Spaanse club alleen maar rode cijfers schrijft. “Straks zitten ze met Brian Brobbey”, verwees Van der Gijp schaterlachend naar de aanvaller van Ajax. De jonge spits beschikt over een aflopend contract. “Ja, zul je altijd zien. Transfervrij. Brobbey.” Kieft noemde de naam van Memphis Depay. “Ja, maar ik weet het ook niet. Opeens toveren ze weer ergens geld vandaan. Dan stapt er een of andere bank in."

Tegelijkertijd was ook Kuyt tijdens de nabeschouwing van Ziggo Sport onder de indruk van het spel van de Catalanen. “Ik vond ze echt heel erg goed spelen. Vergelijk het Barcelona van vandaag maar eens met het Barcelona van de eerste wedstrijd: dan zie je echt een wezenlijk verschil. Het is bewonderenswaardig om te zien hoe een elftal kan veranderen. Als je alleen al kijkt naar Dembélé, joh. Hij had gewoon een hattrick kunnen maken. Messi met een penalty, en nog een andere kans. PSG had echt weinig te vertellen.”

Een belangrijke schakel in het spel van Barça is De Jong. “Hij speelde echt fantastisch op die positie. Daar vind ik hem eigenlijk nog beter dan op het middenveld, want hij heeft de bal van achteruit, hij dribbelt in en beweegt door. En dat allemaal zonder balverlies. Hij gaf 100 passes, waarvan er 95 goed zijn. Je kan zeggen dat het slechts data is, maar als je kijkt naar de manier waarop: elke bal is speelt hij vooruit. Hij speelt de bal met risico, en dat zien ze graag bij Barcelona”, besloot Kuyt.