Koeman zorgt voor baken van hoop: ‘Ik denk dat Messi dat ook wel ziet’

Donderdag, 11 maart 2021 om 00:09 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:20

Een prijs armer, een ervaring rijker: Barcelona strandde woensdag in de achtste finales van de Champions League. Drie weken na de 1-4 nederlaag tegen Paris Saint-Germain in eigen huis eindigde het weerzien in het Parc des Princes in 1-1. Barcelona had voldoende kansen om in ieder geval als winnaar van het veld te stappen, maar mede door een gemiste strafschop van Lionel Messi bleef het duel in evenwicht. “Wat ik voor gevoel aan deze wedstrijd overhoud? We zijn uitgeschakeld en dat is wat telt”, vertelde Ronald Koeman na afloop. “Maar we hebben in ieder geval een goed gevoel aan deze specifieke wedstrijd overgehouden.”

“We hebben mogelijkheden gehad om PSG in moeilijkheden te brengen. We hebben een geweldige eerste helft gespeeld. Daarin we superieur. Onze instelling was geweldig en we verdienden méér. Met een ruststand van 1-2 zou alles anders zijn geweest.” Barcelona kreeg in de extra tijd van de eerste helft een strafschop, maar de inzet van Messi ging via de benen van Keylor Navas tegen de lat en het veld weer in.

De 1-4 nederlaag, en dan met name de tweede helft van het heenduel, gaf zodoende de doorslag. “Dat resultaat was overdreven”, oordeelde Koeman vanuit het Parc des Princes. “Als je de wedstrijd van vandaag met die wedstrijd vergelijkt, zie je dat w vandaage veel meer kansen dan PSG in die wedstrijd hebben gecreëerd. Maar zij scoorden toen vier keer en wij nu één keer. We hebben alles eraan gedaan en het geluk zat ons ook niet mee. We hebben onze kansen niet benut.”

De vraag was natuurlijk waarom Barcelona drie weken geleden niet eenzelfde wedstrijd kon spelen. “We zijn er vol voor gegaan. Als je twee wedstrijden speelt, kun je veranderen. De instelling in de eerste wedstrijd was ook goed, maar vandaag hebben we bovendien alles gegeven", luidde de analyse van de Nederlander. "De strafschop was een belangrijk moment, vooral voor PSG als wij op 1-2 waren gekomen. We hebben gereageerd en het niveau gehaald dat we kunnen halen. Dat is de weg die we moeten inslaan. Maar we zijn teleurgesteld dat we zijn uitgeschakeld.”

Messi speelde mogelijk zijn allerlaatste wedstrijd voor Barcelona in de Champions League. Koeman kreeg de vraag of hij denkt dat het betere spel van het team in de voorbije weken ervoor kan zorgen dat de vedette zijn aflopende contract gaat verlengen. “Ik denk dat Messi ook wel ziet dat het elftal beter gaat spelen, erop vooruitgaat. En met de veranderingen die we hebben doorgevoerd, met jongeren met kwaliteit en toekomst, denk ik niet dat zijn beslissing gaat afhangen van de kwaliteit van de spelersgroep. Hij ziet die veranderingen ook wel”, besloot Koeman.