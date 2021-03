Heerenveen reageert verbolgen op overstap van Gerry Hamstra naar Ajax

Woensdag, 10 maart 2021 om 23:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:31

SC Heerenveen reageert 'bijzonder teleurgesteld' op het vertrek van technisch manager Gerry Hamstra. Woensdagavond werd door diverse Nederlandse media bevestigd dat Hamstra aan de slag gaat bij Ajax als rechterhand van directeur voetbalzaken Marc Overmars. Heerenveen voelde de afgelopen tijd al aan dat er meer speelde. Dinsdag kwam het tot een definitieve breuk met Hamstra.

"Ik gun Gerry dit van harte, maar de wijze waarop dit gegaan is, vinden wij bijzonder teleurstellend en niet passend bij de relatie die we hadden", zegt algemeen directeur Cees Roozemond tegenover Voetbal International. Roozemond wist niet specifiek over de belangstelling van Ajax. "Maar we merkten aan van alles dat er bepaalde dingen speelden. Hij was niet meer met zijn hoofd bij de club zoals hij dat eerder wel was."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Roozemond verwijt het Hamstra dat hij niet transparant is geweest over de gesprekken met Ajax. "Van alle kanten kregen we signalen, behalve van Gerry zelf. Dat vind ik heel erg jammer en ook niet zoals het hoort te gaan. Hij kon hier uitstekend werken, ook budgettair. Hij heeft er zelf voor gekozen om zich te oriënteren op een nieuwe stap. Dat is zijn goed recht en is hem ook zeer gegund, maar het had best iets chiquer gemogen."

Ajax voert gesprekken met beoogde rechterhand van Marc Overmars

Ajax wil Gerry Hamstra aanstellen als rechterhand van directeur voetbalzaken Marc Overmars, zo werd woensdagavond bekend. Lees artikel

Hamstra krijgt bij Ajax een technische functie, waarin hij zich vooral zal bezighouden met de jeugdopleiding. Bij Heerenveen was de technisch manager succesvol met het aantrekken van Denzel Dumfries en Chidera Ejuke, die met grote winst werden doorverkocht. Ook haalde Hamstra miljoenen voor de club binnen met de verkoop van de zelfopgeleide Michel Vlap en Kik Pierie. "Vooropgesteld: ik ben blij met de successen, maar je doet dingen nooit alleen. Succes heeft vele vaders", nuanceert Roozemond. "Natuurlijk zijn aankopen als Dumfries en Ejuke uitstekend uitgepakt, maar dat heeft hij niet allemaal alleen gedaan."

Bij Ajax moet Hamstra een schakel vormen in de jeugdopleiding, maar juist op dat vlak presteerde hij volgens Roozemond niet zo sterk bij Heerenveen. "Tegenover die goede transfers staan ook gewoon spelers die niet geslaagd zijn. Ook dat hoort bij het vak van technisch manager. Laten we appels met appels vergelijken. Bovendien ben je als technisch manager natuurlijk voor méér verantwoordelijk dan alleen het transferbeleid. En als ik kijk naar het geringe aantal jeugdspelers dat hier de laatste jaren is doorgekomen, hebben we op dat vlak niet de stappen gemaakt die we hadden willen en moeten maken. Wat betreft doorgebroken talenten horen we inmiddels zelfs bij de laagste regionen van de hele Eredivisie. Dus ik vind dat er wel enige nuance gepast is bij de mate waarin hij hier succesvol is geweest."

Hamstra zou ontevreden zijn geweest over de financiële mogelijkheden bij Heerenveen, maar dat is volgens Roozemond niet terecht. "We hebben dit seizoen zes miljoen beschikbaar gesteld om te investeren', zegt de directeur. "Dat is niet niks, en zeker niet voor een club als SC Heerenveen."