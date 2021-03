Barcelona neemt met opgeheven hoofd afscheid van CL in Parijs

Woensdag, 10 maart 2021 om 22:51 • Daniel Cabot Kerkdijk

Barcelona is woensdagavond in de achtste finales van de Champions League gestrand. Drie weken na de 1-4 nederlaag tegen Paris Saint-Germain slaagde het team van trainer Ronald Koeman er niet in om minimaal een verlenging af te dwingen in het Parc des Princes: 1-1. Het is voor het eerst sinds 2006/2007 dat Barcelona zich niet bij minimaal de laatste acht van het Europese toernooi schaart. De Spaanse topclub kan zich nu volledig gaan focussen op de strijd om de landstitel in LaLiga en daarnaast staat over vijf weken de finale van de Copa del Rey tegen Athletic Club op het programma.

PSG en Barcelona speelden een van de beste eerste helften in de achtste finales van de Champions League. Het team van Koeman betrad het veld met het geloof dat een nieuwe remontada mogelijk was. Barcelona controleerde het duel in de openingsfase en had ook uitzicht op minimaal één doelpunt. De verdedigers van PSG hadden hun handen vol aan Ousmane Dembélé, die nadrukkelijk probeerde om het scorebord in beweging te krijgen. De beste kans voor de Catalanen was na 22 minuten: een inzet van Sergiño Dest ging via Keylor Navas en de lat echter niet tegen de touwen. Eén minuut later kwam Lionel Messi millimeters tekort om een bal van Dembélé te verzilveren. Niet veel later sloeg het noodlot toe.

Clément Lenglet trapte bij een aanval van PSG ongelukkig tegen de hak van Mauro Icardi, die kermend naar de grond in het strafschopgebied ging. Arbiter Anthony Taylor ging naar het beeldscherm en wees uiteindelijk naar de stip: Kylian Mbappé stuurde Marc-André ter Stegen de verkeerde hoek in. Barcelona reageerde echter goed op de tegenslag en een genialiteit van Messi bracht de bezoekers enkele minuten later op gelijke hoogte: de vedette haalde van grote afstand met links uit en joeg de bal in de bovenhoek. Toch ging Messi teleurgesteld naar de kleedkamer toen het rustsignaal klonk. Een minuut eerder, na een overtreding van Layvin Kurzawa op Antoine Griezmann, schoot de Argentijn de bal vanaf elf meter via de benen van Navas tegen de lat, waarna de bal weer het veld inging.

De enerverende eerste helft maakte plaats voor een tweede bedrijf waarin PSG het defensief veel beter op orde had en Barcelona een tempo lager speelde. Na een uur spelen koos Mauricio Pochettino ervoor om Julian Draxler en Issa Gueye naar de kant te halen en Ángel Di María en Danilo binnen de lijnen te brengen. Koeman, die vlak voor de 1-1 Firpo Junior had ingebracht voor Óscar Mingueza, opteerde enkele minuten later voor de entree van Trincao in de plaats van Dest. Barcelona had moeite om kansen te creëren en kwam niet verder dan een geblokt schot van Messi en een kopbal van Sergio Busquets bij de eerste paal. Navas was echter attent en keerde de inzet van de middenvelder.

Barcelona had drie doelpunten nodig om in ieder geval een verlenging af te dwingen, maar zelfs de 1-2 hing niet of nauwelijks in de lucht. Een inzet van Griezmann ging over het doel en voorzetten van Jordi Alba en Trincao gingen aan alles en iedereen voorbij. Koeman koos in de slotfase nog voor de entree van Martin Braithwaite, Miralem Pjanic en Ilaix Moriba. Voor laatstgenoemde was het zijn debuut in de Champions League. Barcelona komt komende maandag pas weer in actie: dan staat het thuisduel met hekkensluiter Huesca op het programma.