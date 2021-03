Luis Suárez laat titelstrijd in Spanje niet nóg spannender worden

Woensdag, 10 maart 2021 om 20:57 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:21

Atlético Madrid heeft woensdagavond met succes de laatste inhaalwedstrijd in LaLiga afgewerkt en staat nu net als de rest op 26 competitieduels. Het team van trainer Diego Simeone maakte in eigen huis geen fout tegen Athletic Club, al had de lijstaanvoerder van de Spaanse competitie opnieuw moeite om drie punten over de streep te trekken: 2-1. Door de overwinning staat Atlético nu zes punten los van het Barcelona van trainer Ronald Koeman: 62 om 56 punten. De voorsprong op stadsgenoot en regerend landskampioen Real Madrid bedraagt acht punten: 54.

Athletic leek met een minimale voorsprong het rustsignaal te gaan halen, maar in de extra tijd ging het toch mis voor de Basken en verscheen de, vooral psychologisch belangrijke, 1-1 op het scorebord. Thomas Lemar werd diepgestuurd door Yannick Ferreira Carrasco en gaf de bal net voor de achterlijn voor richting Marcos Llorente. De veelzijdige middenvelder annex aanvaller kopte de bal via Unai Núñez achter doelman Unai Simón: 1-1. Simeone vierde het doelpunt alsof het de winnende in de allerlaatste speelminuut van de wedstrijd was.

Luisito Suarez! ?? Hij versiert zelf de pingel en schiet 'm vervolgens zelf uitermate koel binnen ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiAthletic pic.twitter.com/T6EduMSz2z — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 10, 2021

Een hard gelag voor de bezoekers, die vanaf het begin met een enthousiast Atlético te maken kregen. Rond de twintigste minuut slaagde Athletic er pas in om meer tegenstand te bieden, mede door de linies te verkleinen. Niet veel later nam het team van Marcelino de leiding in het Wanda Metropolitano. Athletic speelde de bal goed rond, waarna Iñaki Williams aan de rechterkant van het strafschopgebied werd gelanceerd. De aanvaller gaf de bal laag voor naar het midden, waar Stefan Savic niet bij de bal kon en Iker Muniain het leer met een vreemde inzet achter de verbouwereerde Jan Oblak werkte.

Het team van Simeone had na de pauze nog geen vijf minuten nodig om aan de leiding te gaan. Suárez werd de diepte ingestuurd door Llorente en ging in het strafschopgebied gretig naar de grond, toen hij Núñez binnendoor passeerde en de verdediger zijn hak uitstak in een poging om de bal te stoppen. De Uruguayaan stuurde Simón vervolgens vanaf elf meter de verkeerde hoek in: 2-1. Het was alweer nummer 18 in 23 competitieduels van el Pistolero dit seizoen. Twee meer dan vorig seizoen in 28 LaLiga-wedstrijden.

Atlético zat meteen veel beter in de wedstrijd en had ook uitzicht op een derde doelpunt. Ferreira Carrasco twijfelde echter te lang na een bal van Suárez en schoot tegen Yeray Álvarez op. Niet veel later kon Dani García tijdig een inzet van Koke blokkeren en in de slotminuten miste een schot van Llorente de bovenhoek op een haar. Atlético komt zaterdag opnieuw in actie: dan staat de streekderby bij Getafe op het programma. Real Madrid speelt dezelfde dag thuis tegen Elche, terwijl Barcelona volgende week maandag een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Huesca afwerkt.