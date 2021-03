Vermoedelijke opstellingen Ajax - Young Boys: AD en De Telegraaf op één lijn

Donderdag, 11 maart 2021

Ajax neemt het als enige overgebleven Nederlandse club in Europa vanavond om 18.55 uur op tegen Young Boys. Op eigen veld krijgt het team van trainer Erik ten Hag bezoek van de koploper van Zwitserland, die in de vorige ronde over twee duels verrassend te sterk was voor het Bayer Leverkusen van Peter Bosz. Ajax rekende in de vorige ronde af met de Franse koploper Lille OSC en begint op papier als favoriet aan de dubbele confrontatie met Young Boys.

Eenvoudig ging het niet, maar Ajax was in de zestiende finales te sterk voor Lille. Na een knappe 1-2 uitoverwinning won de Eredivisie-koploper in de Johan Cruijff ArenA met dezelfde cijfers. Waar men op voorhand de kansen van Ajax en Lille gelijk inschatte, zo waren er maar weinig die Young Boys op voorhand tipten tegen Leverkusen. In een knotsgekke heenwedstrijd kwam het team van trainer Gerardo Seoane op een 3-0 voorsprong in de eerste helft. De Duitsers kwamen na rust terug tot 3-3, maar vlak voor tijd tekende Theoson Siebatcheu voor het winnende doelpunt. Met drie uitdoelpunten had Leverkusen nog volop kans en de verwachting was dat het team van Bosz een week later op eigen veld orde op zaken zou stellen. Dat gebeurde niet, want Young Boys vocht voor wat het waard was en won met 0-2.

Ter voorbereiding op het duel van vanavond klopten de analisten van Ajax aan bij Bosz, de ex-trainer van de Amsterdammers. De nodige informatie werd ingewonnen voorafgaand aan de dubbele confrontatie. "Ik heb beide wedstrijden gezien van Young Boys tegen Leverkusen. En met alle info die we nog krijgen van ons analistenteam, die contact hebben met Peter, weten we genoeg”, zei Ten Hag woensdagmiddag op de persconferentie. De Ajax-trainer liet weten onder de indruk te zijn van de mentaliteit van Young Boys. “Het is een eenheid. Ze spelen heel direct naar de goal van de tegenstander. Het is een soort overval met vier, vijf spelers”, zei hij over de tegenstander. Ten Hag benadrukte dat Ajax uit zal gaan van eigen kracht. “Dat doen we tegen elke tegenstander en zullen we ook nu trachten te doen.”

Een deel van de informatie die Bosz aan Ajax gaf deelde hij woensdag in het Algemeen Dagblad. Hij verwacht dat Ajax – Young Boys ‘een botsing van stijlen’ wordt. “Rennen, vliegen, heel direct spel”, typeert hij het spel van de Zwitsers. “Ajax voetbalt veel beter, maar je moet niet achter komen tegen ze”, aldus de trainer van Leverkusen. Volgens Bosz brengt de tegenstander van Ajax ‘typisch het spel van de Red Bull-school. Daarbij benadrukte hij dat Young Boys met ‘veel energie en druk naar voren’ spelen. “De hamvraag wordt: gaan we Ajax-voetbal zien of Young Boys-spel? Ajax heeft absoluut de kwaliteiten om onder hun druk uit te voetballen. Ik verwacht eerlijk gezegd dat Ajax over twee duels toch makkelijk doorkomt. Maar Hendrie (Krüzen, assistent van Bosz, red.) denkt dat Ajax wel wint, maar dat het veel moeilijker wordt.”

Ajax is dit kalenderjaar onder Ten Hag bezig aan een indrukwekkende serie. Ondanks dat de Eredivisie-koploper in actie kwam tegen clubs als AZ, Feyenoord, PSV en Lille OSC is het nog altijd ongeslagen. Het vertrouwen zal dan ook groot zijn bij Ajax, maar ook bij Young Boys. De Zwitsers verloren in 2021 nog geen enkele wedstrijd. Bovendien zal het veel vertrouwen putten uit de twee overwinningen op Leverkusen, de nummer vijf van de Bundesliga. Trainer Seoane, die net als Ten Hag reeds in verband is gebracht met de vacature bij Borussia Mönchengladbach, beseft dat al zijn spelers een topprestatie moeten leveren om Ajax uit te schakelen. “Iedereen heeft een optimale prestatie nodig. Tegen Leverkusen was één van onze vier helften slecht. Dat kunnen we ons tegen Ajax niet veroorloven”, zei hij tegen Blick.

Blessures en schorsingen

Bij Young Boys is de blessure van eerste keeper David von Ballmoos een enorme tegenvaller. Hij hield een hersenschudding over aan de competitiewedstrijd tegen FC Vaduz (1-1) van afgelopen zaterdag. Tweede keus Guillaume Faivre (34) zal daarom keepen tegen Ajax. De ex-keeper van onder meer FC Thun en Xamax keepte dit seizoen pas twee volledige wedstrijden, waarvan de laatste op 17 oktober tegen Servette (0-0). “Davü is niet zomaar te vervangen. Hij zit bij de nationale ploeg en heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Maar natuurlijk hebben we Favre voor dit soort situaties gehaald. Hij is een ervaren man met een grote rugzak die er meteen klaar voor is. Maar hij mist wedstrijdritme, daarom heeft hij ieders steun nodig. We zullen er alles aan moeten doen om onze keeper te beschermen”, aldus Seoane.

Aan de kant van Ajax ontbreken er meerdere belangrijke namen. André Onana en Sébastien Haller zijn er vanwege de bekende redenen niet bij. Daley Blind komt ook niet in actie. De Oranje-international heeft nog te veel last van de knieblessure die hij vorige week opliep in de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen. "Het is niet erger dan gedacht, maar ook nog niet dusdanig hersteld dat hij kan aantreden. Achter de naam van Brian Brobbey staat nog een vraagteken”, erkende Ten Hag, die het verder moet stellen zonder de nog altijd geblesseerde Noussair Mazraoui. Nicolás Tagliafico zat tegen Lille een schorsing uit en keert weer terug in de ploeg. Of Mohammed Kudus een plekje op het middenveld krijgt nu Blind geblesseerd is wilde Ten Hag woensdag niet zeggen. "Het is een ander type speler dan Daley. Dat is totaal niet te vergelijken. Ze kunnen beide tegen een dergelijke tegenstander van waarde zijn, maar wel in verschillende rollen."

Vermoedelijke opstellingen:

Maarten Stekelenburg start bij Ajax onder de lat. De verwachting is dat Devyne Rensch de voorkeur boven Sean Klaiber krijgt op de rechtsbackpostie en Jurriën Timber boven Perr Schuurs in het centrum. Lisandro Martínez en Tagliafico completeren de achterhoede. Edson Álvarez speelde afgelopen weekend tegen FC Groningen (3-1 winst) als centrumverdediger, maar keert naar verwachting terug op het middenveld. Davy Klaassen schuift volgens zowel het Algemeen Dagblad als De Telegraaf een positie naar voren, terwijl Ryan Gravenberch de andere middenvelder is. Aanvoerder Dusan Tadic start bij afwezigheid van Haller in de punt van de aanval en krijgt met David Neres en Antony twee Brazilianen aan zijn zijde.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

Vermoedelijke opstelling Young Boys: Faivre; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Aebischer, Lauper, Ngamaleu; Meschack, Siebatscheu.