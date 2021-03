‘Manchester City gaat overstag en biedt salaris van meer dan 18 miljoen euro’

Woensdag, 10 maart 2021 om 19:49 • Laatste update: 20:00

Manchester City is opnieuw de onderhandelingen met Kevin De Bruyne gestart over een contractverlenging, zo meldt het Belgische Het Laatste Nieuws maandag. Hoewel de aanvallende middenvelder een belangrijke schakel is binnen de formatie van Josep Guardiola, kwamen de onderhandelingen met de club moeizaam op gang. Nu lijken the Citizens vaart te zetten achter de contractbesprekingen, en hoopt men De Bruyne met een salaris van meer dan 18 miljoen euro op jaarbasis en een contract tot medio 2028 binnenboord te houden.

Aan het begin van huidig kalenderjaar zaten de partijen al om tafel om het huidige contract, dat doorloopt tot juni 2023, open te breken, maar de 29-jarige spelmaker was teleurgesteld over het salarisvoorstel van diens werkgever. De Belg staat welwillend tegenover een verlenging, maar wil daarvoor de bestbetaalde speler uit de Engelse competitie worden. Het is belangrijk voor De Bruyne zijn status als beste speler van de Premier League terug te zien in zijn contract: in 2020 riepen zijn collega’s hem tenslotte tot de beste speler van de Premier League.

Sinds De Bruyne afscheid nam van zaakwaarnemer Patrick De Koster zit de middenvelder, bijgestaan door zijn vader en diens advocaten, zelf aan de onderhandelingstafel met City. Zelf wil de Belgisch international graag in Manchester blijven, maar de eerdere gesprekken hebben wel tot ergernis geleid bij De Bruyne. Als onderdeel van de onderhandelingsstrategie bood de huidige werkgever in voorgaande gesprekken zelfs minder dan zijn huidige salaris van 18 miljoen euro, maar nu heeft de club te kennen gegeven dat het bedingen van een contractverlenging verheven is tot topprioriteit.

Hoewel de deal nog niet rond is, wordt er ergens de komende weken witte rook verwacht uit de onderhandelkamer. Met het aanbod dat nu genoemd is zou De Bruyne tot zijn 35ste gebonden worden aan de club, waarmee hij zijn belangrijkste doel hoopt te realiseren: het winnen van de Champions League. Dit seizoen kwam de creatieveling pas tot 3 doelpunten in 22 Premier League-optredens, al verzorgde De Bruyne wel elf assists in die wedstrijden.