TOTO's tips: Schrijft Zahavi geschiedenis tegen kwakkelend Feyenoord?

Zaterdag, 13 maart 2021 om 14:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 13:32

PSV en Feyenoord kruisen zondagmiddag de degens in het Philips Stadion. Beide ploegen kenden een positieve generale repetitie in aanloop naar deze topwedstrijd. PSV won namelijk met 1-3 op bezoek bij Fortuna Sittard, terwijl Feyenoord in eigen huis VVV-Venlo met 6-0 omverblies. Voor Feyenoord, dat acht punten achterstaat op PSV, is het zaak om aansluiting te vinden voor plek twee in de Eredivisie. Ook AZ en Vitesse jagen met respectievelijk vijf en zes punten achterstand op PSV nog op de plaats die recht geeft op kwalificatie voor de tweede voorronde van de Champions League. Voor de Eindhovenaren dus ook alle reden om niet bij voorbaat tevreden te zijn met een punt. In samenwerking met TOTO blikken we vooruit op dit topduel.

Kijkend naar het recente verleden weet de ploeg van trainer Roger Schmidt dat het een hels karwei gaat worden om Feyenoord te verslaan. PSV wist namelijk de laatste vijf Eredivisie-duels met de Rotterdamse club, twee gelijke spelen en drie nederlagen, niet te winnen. Dit gebeurde tussen 1997 en 2000 voor het laatst, met destijds maar liefst zeven wedstrijden op rij zonder overwinning. Wat extra zorgen baart voor de Eindhovense club is dat PSV ook tegen de andere top vier-ploegen in de Eredivisie zwak voor de dag komt. Geen van de laatste twaalf competitiewedstrijden tegen Ajax, Feyenoord en AZ werd gewonnen (vijf gelijke spelen, zeven nederlagen). De laatste keer dat een dergelijk topduel in winst werd omgezet was op 22 december 2018, toen AZ met een 3-1 nederlaag uit Eindhoven vertrok.

Feyenoord is momenteel bezig aan een slechte uitreeks in de Eredivisie. De laatste vijf competitiewedstrijden buiten De Kuip werden immers niet gewonnen (tweemaal een gelijkspel, drie nederlagen). Een dergelijke slechte reeks werd voor het laatst in maart 2019 neergezet, toen er zeven uitwedstrijden op rij niet werden gewonnen door Feyenoord. Alleen sc Heerenveen (negen duels) en RKC Waalwijk (zeven duels) wachten momenteel nóg langer op een uitoverwinning in de Eredivisie. Met de sterke recente prestaties tegen de Eindhovenaren kan PSV echter zomaar het juiste ‘uit-medicijn’ voor het buitenshuis kwakkelende Feyenoord zijn.

De man in vorm bij PSV is zonder twijfel Eran Zahavi. De Israëliër was vóór de winterstop slechts één keer trefzeker in zes competitieduels, terwijl hij dit kalenderjaar al acht keer scoorde in elf Eredivisie-wedstrijden. Daarnaast maakte hij alle vier de doelpunten in het tweeluik met Olympiacos in de tweede ronde van de Europa League. Met dubbele cijfers in Eredivisieverband in het verschiet kan Zahavi een bijzondere prestatie leveren als speler op leeftijd. Hij kan zondag tegen Feyenoord met 33 jaar en 232 dagen de oudste speler worden ten tijde van zijn tiende Eredivisie-doelpunt voor PSV sinds Trevor Ford in 1958 (34 jaar en 201 dagen).

