Koeman verrast met gloednieuw systeem in weerzien met PSG

Woensdag, 10 maart 2021 om 19:44 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:45

Ronald Koeman laat Barcelona woensdagavond in een gloednieuw systeem aantreden tegen Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League. De Spaanse topclub speelt in het weerzien met de Parijzenaars ogenschijnlijk in een 3-4-3-systeem, waarbij Frenkie de Jong de rol van centrale verdediger gaat invullen door de afwezigheid van Gerard Piqué en Ronald Araújo. Het duel in het Parc des Princes gaat om 21.00 uur van start.

Óscar Mingueza en Clément Lenglet lijke samen met De Jong de driemansdefensie te vormen, met Marc-André ter Stegen op doel. De flanken van het middenveld van los Azulgrana komen voor rekening van Sergiño Dest en Jordi Alba, met verder een centrale rol voor Sergio Busquets en Pedri. In aanvallend opzicht pakt Koeman uit met Lionel Messi, Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann.

Griezmann was de voorbije wedstrijden het voornaamste slachtoffer van het succesvolle 5-3-2-systeem. Hij bleef in het competitieduel met Sevilla (0-2) negentig minuten op de bank en in het Copa del Rey-duel met de Andalusiërs (3-0 na verlenging) deed hij 57 minuten als invaller mee. Griezmann verscheen afgelopen zaterdag tegen Osasuna (0-2) wél aan het startsignaal, maar dat was vooral omdat Dembélé rust kreeg met oog op het duel in Parijs. Koeman haalde de Fransman na 67 minuten spelen naar de kant in Pamplona.

Barcelona moet in Parijs een 1-4 nederlaag uit het heenduel van drie weken geleden in het Camp Nou goedmaken. Vijf dagen later volgde een misstap tegen Cádiz (1-1), maar sindsdien heeft het Koeman vier duels op rij in alle competities gewonnen, met een doelsaldo van tien voor en nul tegen. In competitieverband is de huidige nummer twee van LaLiga zelfs al zestien wedstrijden ongeslagen: drie remises en dertien overwinningen.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, De Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Alba; Messi, Griezmann en Dembélé.