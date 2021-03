‘Ronaldo is bang om de bal in zijn gezicht te krijgen, zijn imago is hem alles’

Woensdag, 10 maart 2021 om 17:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:42

Er is de nodige kritiek op Cristiano Ronaldo na de uitschakeling van Juventus in de achtste finale van de Champions League. De Portugese aanvaller sprong dinsdagavond tegen FC Porto (3-2) op bij een vrije trap van Sérgio Oliveira in de verlenging, waarna de bal onder zijn benen door achter doelman Wojciech Szczesny in het doel van de thuisploeg verdween. Een cruciaal moment, want ondanks de 3-2 van Adrien Rabiot blies Juventus de aftocht in het miljardenbal.

Voormalig Juventus-aanvaller Nicola Amoruso, die verdeeld over twee periodes uitkwam voor de Italiaanse grootmacht, velde na afloop van het tumultueus verlopen Champions League-duel in Turijn een hard oordeel over de plaats van Ronaldo in de muur van Juventus. "Ik had hem echt nooit in de muur gezet", zo klonk het in een analyse voor Sky Italia. "Ronaldo is namelijk bang om de bal in zijn gezicht te krijgen, omdat het bij hem allemaal draait om zijn imago", zo kreeg de sterspeler van het uitgeschakelde Juventus op enigszins cynische wijze mee van Amoruso.

In de studio van Sky Italia werd Ronaldo tevens hard aangepakt door voormalig Juventus-trainer Fabio Capello, die repte over een 'onvergeeflijke fout' van de routinier in de 115e minuut van de wedstrijd tegen Porto. "In mijn tijd werden er spelers gekozen voor de muur en konden niet bang zijn voor de bal. Ze waren bang voor de bal en sprongen er met hun rug naar toe, dat is echt onvergeeflijk. Ook op social media kreeg Ronaldo ladingen kritiek over zich heen, onder meer van Gary Lineker, normaal gesproken een groot bewonderaar van de aanvaller in Italiaanse dienst. “We hebben eindelijk iets gevonden wat Ronaldo niet kan: in een muur staan”, schreef de Engelse presentator op Twitter. Oud-voetballer Jamie Carragher, thans werkzaam als analist sprak als analist van CBS woorden van dezelfde strekking: “De hele muur ziet er niet goed uit, maar Ronaldo kijkt niet eens naar de bal. Kleine dingen maken het verschil in deze fase van het toernooi.”

De gehele muur van Juventus maakte geen al te beste indruk bij de niet eens zo harde vrije trap van Oliveira, die desondanks juichend kon weglopen na de cruciale gelijkmaker in de verlenging. De teleurstelling bij Ronaldo was groot en na afloop van het spraakmakende Europese duel verscheen hij dan ook niet voor de camera's. De focus bij het elftal van trainer Andrea Pirlo gaat nu weer op de Serie A, met zondag een uitduel met Cagliari. Het prolongeren van de titel lijkt echter een utopie te zijn gezien de achterstand van tien punten op koploper Internazionale. Juventus heeft wél nog een wedstrijd tegoed.

Porto pinch it surely. We’ve finally found something Ronaldo can’t do: stand still in a wall. Blimey, Juve have scored again. 4-4 and Porto lead on away goals. Bonkers game. — Gary Lineker ?? (@GaryLineker) March 9, 2021